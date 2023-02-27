結構性心臟病對策  創新醫療科技提供低風險選擇

心臟是人體重要器官，一旦出現問題隨時致命，2020年本港因心臟病死亡的人數多達六千五百多人，隨着人口老化，患者人數更有上升趨勢。 說到心臟病，大家最常聽的是冠心病，其實心臟病有很多種類，當中結構性心臟病是常見慢性病之一，患者初期症狀輕微，但隨着年紀增長可能導致心力衰竭。以往結構性心臟病的治療方案創傷較大，但近年醫療科技進步，愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）在研究心臟瓣膜治療技術上不斷創新突破，為心臟病患者帶來更多低風險選擇。

結構性心臟病指心臟的瓣膜、壁、腔室、肌肉結構或功能異常，輕症未必急需治療，但有機會轉趨嚴重，尤其威脅中老年人健康。以一六旬救護車司機不幸罹患心臟瓣膜疾病的個案為例，醫療團隊為其建議兩種方案：一是植入機械心瓣並終身服藥，二是採用抗鈣化處理的生物心瓣再服藥半年，結果患者選擇二號方案，當中的生物心瓣正來自愛德華生命科學。



患者為先，專注結構性心臟病治療新方案



自1958年創始人Miles “Lowell” Edwards着手研發首個人工心臟以來，60餘年裡，愛德華生命科學始終圍繞這顆心臟，專注開發最具創新性、突破性和個人化的治療方案以滿足患者需求，多款產品被公認為結構性心臟病、重症監護及手術監測領域的行業標準。

愛德華生命科學資深副總裁兼大中華區總經理葉天成表示，「中國正逐漸邁入老齡化社會，對心臟醫療科技的需求極大，但治療方式的滲透率較低。愛德華生命科學願成為解決方案的一部分，秉承『患者為先』的企業價值觀，持續引進創新產品，幫助患者的每一次健康心跳。」

▲ 愛德華生命科學資深副總裁兼大中華區總經理葉天成先生表示，透過香港分公司，能將更多尖端、一流、高品質的創新產品加速引入中國其他地方。

傳統上，治療主動脈瓣狹窄的方案以開胸手術為主，但未必適合年老體弱人士，近年廣受採納的經導管主動脈瓣置換療法(TAVR)，在病人大腿股溝置入導管，延伸至主動脈心瓣的適合位置，張開導管內的人工主動脈瓣。愛德華生命科學的旗艦產品SAPIEN 3經導管心臟瓣膜，針對治療重度主動脈瓣狹窄患者，手術成功率達98%以上；對中危患者而言，風險比外科手術大大降低75%，同時大幅減少有關心血管的併發症，為未能接受傳統開胸手術的病人提供另一選擇。SAPIEN 3於2020年在中國國際進口博覽會亮相，是目前國內唯一獲批上市的球囊擴張式TAVR產品。最近更被納入上海市醫保支付範圍，進一步惠及更多患者。

除經導管主動脈瓣瓣膜介入領域外，愛德華生命科學在傳統的外科結構性心臟病治療領域也有多年經驗。用於外科結構性心臟疾病療法的INSPIRIS RESILIA盈勢®主動脈瓣膜便是該業務的重點產品之一，在國內僅上市一年，成功移植個案已達四百宗。去年此系列新一代產品MITRIS RESILIA二尖瓣生物瓣膜在2022進博會亮相，並於今年二月，由心胸肺外科專科陳泰良醫生成功在香港進行首次MITRIS RESILIA移植手術，為愛德華生命科學定下大中華區發展的另一個重要里程碑。

▲ 心胸肺外科專科陳泰良醫生成功在香港進行首個愛德華生命科學MITRIS RESILIA移植手術。

為了給心臟瓣膜手術患者提供更好的支援，在手術監測和重症監護領域，愛德華生命科學也不斷追求醫療創新。在2021進博會上，企業首度展示了HemoSphere病人監護儀，並於去年八月正式在中國內地應用。該產品是愛德華生命科學首款人工智能病人監護儀產品。儀器配備以人工智能技術開發的HPI低血壓預測功能，能夠提前預測患者發生低血壓的可能性，協助臨床醫生及時採取治療措施，減低手術後由低血壓引起的相關病癥。愛德華生命科學亦與全球的高科技醫療設備和解決方案供應商邁瑞醫療合作，將旗下FloTrac系列技術結合邁瑞的BeneVision N系列監測儀，提高監測數據的精準度，協助醫生制定更優良的醫療方案。



投資香港，受惠大灣區發展滿足國內患者需求



愛德華生命科學二十年前已進駐中國市場，是國內首間提供TAVR的跨國公司，現時業務覆蓋全國三十一個省份、自治區和直轄市，為超過一百五十萬名患者提供服務。多年來，愛德華生命科學積極與國家心血管病中心的瓣膜中心及地區醫院合作，為超過二萬名國內醫生提供專門技術培訓，邀請國際專家舉辦講座和研討會，並資助臨牀醫生遠赴美國及多個國家進行學術交流。

隨着中國業務發展日趨成熟，葉天成指今年的目標是全力拓展香港市場，「去年我們特別成立香港分部並採用直銷營運模式，方便直接與醫生和病人連繫溝通，深入了解各方需求。」現時愛德華生命科學與多間公私營醫院緊密合作，葉天成指香港有良好的醫療體系、專業的醫護團隊，以及各種先進設備；加上政府積極鼓勵粵港澳大灣區交流發展，因此希望透過灣區協同效應及「港澳藥械通」等利好政策，將產品從香港引進國內，讓更多病人受益。「香港擁有媲美歐美的醫療器材和藥物的認證標準，審批效率高，有利醫療技術加快普及。我們希望以香港分公司作為中國面向世界的橋樑，將一流產品介紹到中國其他城市，進一步普及至二、三線城市。」



研發技術投入大量資源



雖已躍居結構性心臟病醫學科技領域的全球領導者，愛德華生命科學仍未止步，持續重視技術改良，每年投放大量資源從事研究開發，投資額由2016年的4.43億美元增長至2022年的9.452億美元，增幅超過七成，佔目前銷售額的17%以上，是市場平均水平的兩倍；其研發成果亦廣受世界認可，產品的全球銷售額達雙位數增長。對於未來發展，葉天成期望新冠疫情減退後，會為中港醫療科技及設備帶來更大擴展空間，讓更多有需要人士得到適切治療，「中國市場需求龐大，若愛德華生命科學的設備與技術能進一步普及，將惠及大量患者，為更多家庭帶來希望。」

▲ 愛德華生命科學的研究及開發的投資佔2022年銷售額的17%以上，是市場平均水平的兩倍。

(特約)