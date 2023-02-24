滙豐全港首個現實x元宇宙音樂會　利用嶄新科技萬人同步與Tyson Yoshi x Serrini零距離接觸

▲ 早前滙豐聯同Tyson Yoshi和Serrini舉行了全港首個現實x元宇宙音樂會《DuoVerse》，當晚吸引了超過一萬名滙豐客戶同步穿梭虛實世界。

未開騷先哄動的滙豐 x Tyson Yoshi x Serrini全港首個現實x元宇宙音樂會《DuoVerse》已於2月11日完滿結束，當晚有逾萬人同步線上線下，穿梭於現實和虛擬世界，一同體驗這個反傳統音樂會。



運用嶄新動態捕捉技術 貫穿現實與元宇宙表演空間



一直力求數碼創新的滙豐，不單致力透過一系列嶄新數碼服務滿足客戶全天候的理財需要，今次更為客戶帶來超越一般理財的體驗——《DuoVerse》音樂會，破天荒運用嶄新的動態捕捉技術，將兩個空間即時同步，貫穿現實及元宇宙。是次音樂會有首次同台表演的Duo表演嘉賓Tyson Yoshi和Serrini坐鎮，二人身上戴有感應器，令他們的動作能於實體場館及元宇宙場館中完美同步。現場及元宇宙觀眾更可自創不同的型格元宇宙Avatar，一同進入元宇宙舞台與兩大偶像歌手進行Duo互動，每個角落都充滿着Duo元素！當晚Tyson Yoshi和Serrini除了跟逾萬名觀眾大玩有獎問答環節外，更選出了「最別具心裁」造型的Avatar觀眾，並頒發限量親筆簽名海報，甚至有現場觀眾獲得與「真實」歌手合照的機會！而元宇宙觀眾亦全情投入大派心心和線上留言，還即時投映在實體場館內的巨型LED屏幕，將現實與元宇宙完美地無縫結合，把氣氛「炒熱」。

▲ 今次滙豐採用嶄新動態捕捉技術，帶領逾萬名觀眾穿梭現實與虛擬世界，「睇」驗不一樣的演唱會。

▲ 二人身上戴上傳感器，令動作能夠於實體場館及元宇宙場館中完美同步。

▲ 元宇宙觀眾更大派心心和在線上留言，還即時投映在實體場館內的巨型LED屏幕。

▲ Tyson Yoshi和Serrini當晚一同化身成Avatar，二人更選出「最別具心裁」造型的Avatar觀眾，頒發限量親筆簽名海報。

HSBC HK App去年推逾200項創新數碼功能及服務提升 至今突破200萬名活躍用戶



作為全港規模最大的數碼銀行，現時香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）已擁有逾200萬名活躍用戶，即每3名香港人就有一個HSBC HK App的用戶。2022年HSBC HK App的全年活躍客戶人數淨增長是2021年的兩倍，同時更榮獲10項與金融科技相關的本地及亞洲獎項。此外，滙豐一直努力不懈提升數碼服務，務求配合市場不停變化的需求，單是去年就推出逾200項數碼功能或服務提升，貫徹了銀行致力成為客戶「隨身銀行」的策略。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，希望藉着今次的音樂會，能更貼近千禧世代客戶，以更個人化、快捷和有趣的銀行服務，與客戶建立更緊密的聯繫。



積極提升產品服務質素 致力推動創新金融科技



今次橫跨元宇宙及實體空間的音樂會取得空前成功，不單證明了數碼科技可以融入我們的日常生活中，亦讓更多人體驗到現時的銀行服務其實觸手可及，以及緊隨客戶的需要和生活節奏。往後的日子，滙豐亦希望繼續透過大數據分析，全方位及更精準了解客戶未來的需要，致力提升產品和服務流程，並推動創新金融科技，與更多具有熱誠的業界領導者合作，共同創出更多更優化的數碼銀行服務，讓用戶可以享有更方便快捷和個人化的貼心服務。

想了解更多香港滙豐流動理財應用程式，可登入：grp.hsbc/HKETWEB

（特約）