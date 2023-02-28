度身訂造每間門店　kapok綫上綫下改善顧客體驗

kapok是一間居港法國人創立的選物店，由天后小店慢慢擴展成多間分店，更進駐多個地標性大型商場，成為潮人的好去處。經營了kapok逾15年的創辦人Arnault Castel直言，香港是一座充滿魅力和活力的城市，他很喜愛這個地方。「香港人的幹勁和創業精神啟發我創立kapok。我希望以概念店的形式，讓熱衷於時尚和生活品味的顧客接觸到嶄新的產品和風格。」

▲ kapok 創辦人Arnault Castel

kapok的店名來自木棉樹，是一種可以生長得很高的熱帶樹，有很多分枝，能為周邊的植物和動物提供家園。Arnault取其意命名，希望kapok能為社區提供一個相聚和物色優質產品的地方，也為支持一眾設計師和顧客。15年來，kapok積極發掘優質的小眾品牌及獨立設計師，並將他們帶給香港的顧客。「大型品牌擁有巨大的財力可以租到地段最好的門市，並投入資源作產品推廣，他們未必能夠以最相宜的價格生產最好的產品。而小眾品牌和設計師為了生存，往往會設計和生產最好的產品，我們就將這些小眾品牌與顧客聯繫起來，讓品牌繼續發展，顧客亦可享受到設計精良、價格公道的獨特產品。」

▲ kapok引入了很多不同的小眾品牌和獨立設計師。

零售宜開發綫上綫下渠道

kapok期望以優質的產品提升顧客日常生活的質素，並打造一個能為大眾帶來好心情的空間，所以每一間門市的選址都會考慮周邊的環境，了解區內有沒有充滿好奇心、與kapok理念相近的群眾，也會選擇在大眾生活和工作的地區開店。「我們不是以連鎖店方式經營，相反，我們會研究每個社區，並量身定制門市的概念和產品種類。」Arnault說。

▲ kapok會研究每個社區，並量身定制門市的概念和產品種類。

除了門市，kapok亦設有近年非常流行的網店。Arnault表示，kapok在2019年着手重塑網店，並在2020年3月疫情初期推出新網店。「在疫情高峰期，我們投入了大量的時間和精力讓網店更易瀏覽，令網店成為我們在疫情最嚴峻時的救命草。」Arnault認為網店的便利性是零售業不容忽視的，很多顧客在到訪kapok門市前也會瀏覽網店，兩者配合為客戶提供了一個完整而有趣的購物體驗。

「香港的顧客對綫上綫下購物渠道很熟悉，我相信兩者各有優勢。綫上渠道提供快捷、方便的體驗和最廣泛的貨品種類，而綫下渠道則提供無可替代的客戶服務和建議，也是發掘嶄新品牌的最佳方式。」Arnault表示，現今顧客利用手機能輕易從網店、數碼媒體、即時通訊等渠道與各品牌取得聯繫，所以零售商需要提供迅速及方便的渠道以聯繫和關注客戶，將客戶由手機引流到實體門市。

當問及近年消費者習慣和取向的變化，Arnault指客戶期望在綫上和綫下渠道能夠得到相同水平的優質服務，近年受疫情影響，令大眾對於小型家品及居家裝飾的需求增加，部分香港消費者傾向願意在家居布置和美化方面投入更多。他預計，2023年隨着香港與各地通關，旅遊相關的採購將會增加。

▲ 綫上和綫下渠道的整合，對於消費者體驗非常重要。

二合一論壇把握電商營銷新趨勢

Arnault將會出席3月15日由香港貿易發展局（下稱香港貿發局）舉辦的MarketingPulse x eTailingPulse（亞洲品牌及營銷論壇 及 亞洲電子商貿論壇），並與Vestiaire Collective亞太區首席營收總監Baptiste Le Gal主講「探討零售業的未來─kapok和Vestiaire Collective的寶貴經驗」，剖析如何改進營銷及零售策略，為未來的挑戰做好準備。

除此之外，MarketingPulse x eTailingPulse今年邀請了多位國際頂級品牌的代表，包括Baccarat、可口可樂、Fila、Fortnum & Mason、Mars、蒙牛、百事、POP MART、Pretty Ballerinas、Qeelin、Spotify、Tim Hortons等分享多個緊貼市場的議題，包括「故事營銷」、「Web3」、「ESG」、「Gen Z」、「虛擬網紅」及「數據驅動營銷」等，絕對能滿足企業營銷人員的所想所需。

▲ MarketingPulse及eTailingPulse設有行業領袖分享、營銷及電商實用工作坊、交流活動、營銷及電商方案展覽等多元化活動。

hket.com讀者獨家優惠35折

香港貿發局特別為hket.com的讀者準備了35折專屬優惠碼「MBU01N3P」，以683港元（原價1,950港元）參加實體論壇，與來自世界各地的與會者交流！

報名連結：https://bit.ly/3Kqchf7

MarketingPulse x eTailingPulse 詳情：https://www.marketingpulse.com.hk/tc

日期：3月15日

地點：香港會議展覽中心

MarketingPulse是香港貿發局呈獻HKTDC Pulse系列論壇之一。HKTDC Pulse系列論壇在2023年3月同期舉行，包括「亞洲影視娛樂論壇」、「亞洲電子商貿論壇」及「亞洲品牌及營銷論壇」，滙聚營銷、娛樂及電子商務的業界代表。透過深入探討多樣化主題，包括娛樂營銷、內容創作發展、數碼轉型、創新故事敘述、數據分析及直播營銷等，為與會者帶來前瞻性的創意視野，並從中探索嶄新的科技應用和商業模式。

（特約）