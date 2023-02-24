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巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季

副刊版 2023/02/24

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上星期LVMH集團公告天下，Louis Vuitton（LV）的男裝創作總監將會由集歌手與多媒體創作人於一身的Pharrell Williams當上，叫人大跌眼鏡，原因是品牌的秋冬系列找來年輕人品牌

...

欄名 : Fashion

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