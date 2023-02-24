Anteprima 30周年的序幕

不經不覺，來自意大利的時裝品牌Anteprima今年已踏入第30個年頭，能夠在競爭激烈的時裝界屹立至今，絕非僥倖！除了品牌的針織了得外，當中更不少得的是創作總監Izumi Ogino一直以來帶領品牌走

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