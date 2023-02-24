Anteprima 30周年的序幕 副刊版 2023/02/24 分享： 分享： 不經不覺，來自意大利的時裝品牌Anteprima今年已踏入第30個年頭，能夠在競爭激烈的時裝界屹立至今，絕非僥倖！除了品牌的針織了得外，當中更不少得的是創作總監Izumi Ogino一直以來帶領品牌走 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 今日 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 不除不快的標籤 2023/02/17 不除不快的標籤 巴黎直擊2023秋冬男裝 Dior Men 新與舊的時空交錯 2023/02/17 巴黎直擊2023秋冬男裝 Dior Men 新與舊的時空交錯 巴黎直擊2023秋冬男裝周 星光熠熠Netflix最大贏家 2023/02/03 巴黎直擊2023秋冬男裝周 星光熠熠Netflix最大贏家 Bottega Veneta 召喚電影界兩大女神 2023/02/03 Bottega Veneta 召喚電影界兩大女神