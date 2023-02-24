香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來

位於尖沙咀、前身為香港洲際酒店的香港麗晶酒店，經歷了近兩年的翻新後，最近終於重開！

但在酒店正式開幕前，率先登場試業的僅是4間經典餐廳，包括有扒房The Steak House、主打自助餐的港畔餐廳、可

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