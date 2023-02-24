香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 副刊版 2023/02/24 分享： 分享： 位於尖沙咀、前身為香港洲際酒店的香港麗晶酒店，經歷了近兩年的翻新後，最近終於重開！ 但在酒店正式開幕前，率先登場試業的僅是4間經典餐廳，包括有扒房The Steak House、主打自助餐的港畔餐廳、可 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 今日 中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 2023/02/17 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 2023/02/14 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 2023/02/10 希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 2023/02/10 正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 香港 品牌 酒店 餐廳 菜式 尖沙咀 中菜 米芝蓮 下午茶 早餐