中環高級川菜館新女廚上任 創作全新餐單 副刊版 2023/02/24 分享： 分享： 餐廳主打歐洲式待客之道，賣的卻是色香味俱全的川味佳餚，說的是位於中環歷山大廈的Grand Majestic Sichuan。近來除了有新任主廚Theign Phan上場之外，更聯同國際知名川菜學者及廚 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 今日 香港麗晶酒店翻新重開 經典4大餐廳載譽歸來 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 2023/02/17 Roganic及Aulis慶祝4周年 推出全新嘗味餐單 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 2023/02/14 【Good Food,Good Mood@iM網欄】香港星級米芝蓮 印度餐廳New Punjab Club 希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 2023/02/10 希戈餐廳聯乘周大福 推出浪漫情人節晚餐 正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 2023/02/10 正宗法式地中海菜 新行政總廚打造西式魚鮮風味 餐廳