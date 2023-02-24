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盛宴背後

副刊版 2023/02/24

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前菜是一道雪白燕窩，隨着還有紅燒大翅、八寶焗鱘（Sturgeon，即鱘龍魚）和紅燒水魚，甜品也有兩道，包括八寶飯和杏仁茶，一頓極隆重的中式晚宴，目的當然是招待貴賓，惟盛宴背後卻是一段悲愴歷史。

這菜單被稱為「皇太子殿下台灣行啓御宴」，是一九二三年四月二十四日，裕仁皇太子（三年後登基成為昭和天皇）視察台灣期間的總督晚宴，以最高規格接待皇太子合情合理，惟他當年並非客人而是台灣的主人。日本早在十八世紀已對台灣虎視眈眈，一八七一年琉球島漁民因颱風而避難到台灣南部，不幸被土著殺害，日本政府正為受害人民尋求賠償，時任美國駐廈門領事李仙得（Charles Le Gendre），向日政府呈交了一份包含幾幅台灣南部地圖的報告，獲日本政府招攬，轉到日本外交部工作，成為天皇征台計劃顧問。一八七四年，日本政府即以當年琉球漁民事件，出兵侵犯台灣南部，最終無力抵抗的清政府賠償五十萬両白銀，事件才告平息。但在五年後，日本再次武力入侵琉球島，併吞為沖繩縣一部分。

食髓知味，日本因朝鮮半島跟清朝打個你死我活，可惜當年清朝政府不濟，數萬士兵傷亡，北洋水師全軍覆沒，甲午戰爭慘敗後，簽訂《馬關條約》，台灣被割讓予日本，從一八九五年開始日據時代，直到一九四五年日本二戰敗陣後，在盟國（其中當然包括美國）同意下，把台灣「歸還」給蔣中正國民政府。

豐盛菜單背後的晦暗歷史，見證到戰爭的淫威，台灣人民只能歸順並學習日語和日本文化，就是一九四五年後，這影子仍揮之不散。到了今天，台海局勢不穩，外國勢力不斷火上加油，唯恐天下不亂。

大家定要認清盛宴背後的歷史事實，並防範捲土重來的危機。

一頓極隆重的中式晚宴菜單（專欄作家提供）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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