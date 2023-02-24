我經常到天后電氣道一間即烘蛋糕小店買蛋糕。有時即使我去不到，也會着令為食先生回家前一定要把蛋糕買回來，可想而知，我對此家小店出品的蛋糕情有獨鍾。我最愛的是他們的棗蓉蛋糕，它是我任何時段想吃就要吃到的comfort food。另外，無花果蛋糕是用新鮮無花果烘焙，美食當然要同人分享，有一回去友人家，就在此店買了一整個無花果蛋糕，再帶兩枝日本白桃和白葡萄酒上去，非常絕配，人人啖一口蛋糕後，即問地址。

買慣了，開始跟店主兩兄妹熟絡，才發現臥虎藏龍！原來哥哥Murray在加拿大讀會計和金融，是金融專才，而妹妹Renee則讀法律，任職事務律師。兩兄妹兒時在親戚家嘗過棗蓉蛋糕，難以忘懷，惜親戚移民，食譜失傳，兄妹倆憑記憶複製味道，多番嘗試終成功，故創業以「尋找……回憶．味道」為品牌理念，希望烘焙出屬於香港味道的蛋糕，其棗蓉蛋糕即是一例，外國是不會用這種食材的。Renee說，每日人手嚴選肥大紅棗和剝核，絕不馬虎。

兩位年輕人於疫下在天后開店，勇不可擋。我問：「那時疫情嚴峻，曾氣餒嗎？」Renee說：「困難一定有，但也因疫情而迫使我們想更多點子求變！最初開店只有棗蓉、無花果及原味，為求支持營運便不斷研發新口味，然後紅豆、黑芝麻、鹹味黑芝麻葱花芝士肉鬆蛋糕，陸續出品。」我很喜歡Renee以正面態度應對挑戰，一場疫情，香港雖然傷及元氣，但或許也是一個驅使我們發揮小宇宙和突破慣性思維的契機，就像這兄妹倆，積極迎難而上和變陣。

此店製作的蛋糕，即日人手製作，只用日本麵粉，甜度適中，且蛋糕質感飽滿而有彈性。香港人的生活，都值得忙中一點甜。若你也跟我一樣，喜歡高水準的烘焙蛋糕、有質素的製作、優質的食材、支持小店，又或鼓勵一下兩位有心的年輕人，可到Mr. W Bakery逛逛。