推進綠色金融 建具競爭力人才庫

在發展綠色及可持續金融(green and sustainable finance,GSF)的大趨勢下,相關人才短缺,成為各國面對的困難,並觸發全球性的「人才爭奪戰」。筆者早前對英國、新加坡及歐盟等地吸納人才的措施和戰略,作了扼要闡述和分析。本文根據我們所作的相關研究報告--《香港綠色和可持續金融人才發展和策略》(The Hong Kong Green and Sustainable Talent Development and Strategy),提出香港在推進綠色及可持續金融和吸納相關人才的建議。

GSF人才短缺 引全球爭奪

隨着中國將綠色和可持續金融列為國家戰略要務,香港可以把握機會,利用其獨特的地位,成為中國的全球金融中心,以及亞太區綠色和可持續金融的領導者。

首先,我們扼要檢視特區政府在培養綠色和可持續金融人才方面的努力。在2020年5月,香港金融管理局與證券及期貨事務監察委員會共同發起成立「綠色和可持續金融跨機構督導小組」(CASG),並於同年頒布加強香港金融生態系統的戰略計劃。CASG成立的綠色和可持續金融中心(CGSF),作為一個跨部門平台,加強對金融監管機構、政府機構、行業各持份者和學術界在能力建設及政策制定方面作出協調,並成立工作組,制定通用的綠色和可持續金融資格框架,支持從業者和年輕人參加GSF培訓,為年輕人提供實際的行業經驗。

發掘所需技能 了解未來機遇

此外,「環境、社會和企業管治」(ESG)領域的金融專業人士,已被納入香港優質移民入境計劃(QMAS)。去年中,金管局開始接受綠色和可持續金融培訓機構的申請,同年12月,特區政府發布「綠色和可持續金融培訓先導計劃」,推動本地從業員和有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士參與培訓,以應對低碳和可持續經濟發展的新趨勢。

這些具體步驟,體現了特區政府在吸納GSF人才方面所作的努力。然而,要進一步推動本港綠色及可持續金融市場的發展,顯然需要更好地了解所需技能和未來機遇,有見及此,我們調查了香港各利益相關者在這個重要轉型中可發揮的作用。

在調研中,有受訪者擔心,鑑於香港在批發金融市場中的作用,監管機構非常關注有利於機構投資者運營的政策領域,此舉可能會損害運作較靈活、規模較小的投資公司之增值能力,使其在大量監管下無所作為。

誠然,許多在綠色和可持續金融方面的發展,都是由監管機構推動的,這些監管機構尋求糾正市場失靈,並為金融市場創造有利環境,將可持續發展納入其日常運作的功能;不過,監管促進市場功能的前提,是有足夠的人力資本,以滿足日益複雜的政策和要求。值得注意的是,調查發現,「信息披露規例」(disclosure regulations)和「人才留用及招聘」(talent retention and acquisition),是香港金融業面臨兩個最緊迫的問題。

我們還問了受訪者,與其他工作職能相比,招聘綠色和可持續金融專業人士的難度,結果約80%受訪者認為,相比其他工作職能,綠色和可持續金融人才的招聘更加困難。

一般來說,綠色和可持續金融所需的技能,介乎環境科學、經濟學、金融學、政策和管理學之間,當受訪者被問及最需要哪些技能時,發現環境科學是可持續金融專業人士最搶手的學術背景,而被訪機構對結合環境和科學專業知識支持金融市場運作,展現濃厚的興趣。

此外,當受訪者被要求選擇綠色和可持續金融專家最重要的3個知識領域時,環境問題、金融法規和商業政策以及社會問題被選得最多。

碳市場專業 需求料增加

通過調查,我們試圖了解香港最常見的綠色和可持續金融活動,以掌握市場需要甚麼樣的職能和技能,發現超過一半受訪者表示會投資可持續金融產品;約43%參與產品的結構設計、安排或承銷;約30%將ESG納入其披露或諮詢建議職能。有趣的是,只有9%受訪者表示參與了碳信用市場,不過我們預計,隨着將香港與內地的排放交易體系聯繫起來的政策取得進展,人們對這一領域的興趣會愈來愈大。

無可否認,碳市場將對企業產生重大影響,尤其是商品部門、戰略和風險管理;可以預期,對期權交易模型專業知識的需求可能會增加。

去年10月28日,香港交易及結算所有限公司宣布推出Core Climate,這是一個國際碳市場,用於採購、持有、交易、結算和回收自願性碳信用額度。該領域的市場參與者需要了解碳定價和交易模型,對能夠獲取和驗證碳信用額度的專業人員,需求將不斷增加。

隨着內地和香港各自制定脫碳時間表,在可預見未來,將會湧現大量綠色投資和產品,香港可以利用其發達的金融基礎設施和專業人才庫,發揮重要作用。然而,我們與政府部門、監管機構和行業利益持份者的初步討論表明,香港GSF人才短缺,有需要訂立總體政策,以發展、招聘和留住相關人才。我們建議--

一、制定技能框架,對綠色和可持續金融市場不斷增加的所需技術和能力清單,進行概念化和標準化,以確保框架不僅切合香港的國際金融中心地位,同時兼顧到小企業和家族辦公室等機構的需要。

制定技能框架 大學變育才溫床

二、確定科學家和環境專家在綠色和可持續金融知識價值鏈中的作用,使科學專才在所需的專門領域,包括科學政策的制定、碳排放測量及環境評估等作出貢獻,發揮其所長。

三、大學成為培養所需知識和思維方式的跨學科培訓溫床,讓應屆畢業生可以在綠色和可持續金融領域學以致用,展開其職業生涯,並在促進學術教育和專業培訓/認證之間作出平衡。

四、對焦金融市場各領域的專業人士許可,為綠色和可持續金融職業制定可比較的認證程序,引入專業人士發牌制度;而相關技能認證可參考財富管理或證券中介等金融專業的認證安排。

引入專業認證 優化培訓計劃

五、根據所填補的人才缺口,對培訓計劃進行分類,以提供職業培訓、專業操作知識、管理或最高管理層能力,並考慮其如何適應專業人士職業生涯的連續技能發展需求,為綠色和可持續金融從業員提供資助及誘因,鼓勵他們持續進修提高技能,以滿足不斷轉變的需求。

另一方面,我們看到,深圳市第六屆人民代表大會常務委員會第45次會議通過條例,深圳市政府積極建立健全與人才相適應的人才培養、引進、使用、評價、激勵和流動機制。香港為建立人才市場所作的任何類似努力,宜與跨境發展相協調,本港與廣東省在人才培養方面的相互聯繫,是大灣區以至其他地區可持續發展的關鍵。

總的來說,香港應盡早制定綠色及可持續金融技能框架,以及引入專業認證,朝着這些方向推進,完全有條件建立有競爭力的人才庫,以實現其綠色和可持續金融的雄心壯志!

▲ 香港應盡早制定綠色及可持續金融技能框架,以及引入專業認證,建立有競爭力的人才庫。(資料圖片)