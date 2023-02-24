善用預算案資源 建國際創科中心

前日公布的2023／2024年度財政預算案，在推動創科上着墨不少，在財政司司長陳茂波的演辭中，提到「創新」一詞39次、「創科」21次，「人才」37次，反映財政預算案着重投資未來、吸引人才，堅決推動香港成為國際創科中心。

強化基礎研究 點明重點科技產業

預算案在創科上的支援覆蓋全面，在基礎研發能力、先進製造業、人工智能與數據科學、智慧政府、綠色科技、金融科技等方面，都有涵蓋，各項撥款和財政措施，均有助《香港創新科技發展藍圖》的策略得以落實，亦能對接國家發展策略，有助本港融入國家發展大局。

去年財政預算案宣布，預留100億元推動生命健康科技的發展，今年預算案則決定從中撥出60億元，用作資助大學及科研機構設立主題研究院（預算案第75段），算是在推動生命健康科技上走前了一步；另外當局亦預留30億元，推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究（預算案第76段）。

以上90億元的撥款，絕對有利於強化本港的基礎研究能力，亦能針對未來香港應予發展的重點科技產業。

微電子研發院 具半導體戰略意義

筆者向財政司司長提交的建議書中，提出研究及推動半導體產業，筆者樂見預算案有所回應，當局打算設立一所微電子研發院，推動本港微電子的發展。香港不乏微電子領域的人才，而半導體產業是國家當前最重視的產業方向之一，更是別具半導體戰略性意義，當局必須加快此研發院的設立。

另一點值得關注的是，預算案預留約兩億元，以提升「智方便」平台的運作。（預算案第51段）兩億元金額並非小數目，建議特區政府必須讓「智方便」得到徹底的改革，進行真正的電子化，而非只將現有的工作或服務轉為電子版。

用家為本 主導數碼化政府過程

此外，在筆者提交的建議中，筆者特別提到在更新「智方便」平台或政府電子服務的時候，必須以用家為本，吸收用家回饋，進而不斷完善系統，以用家為本主導數碼化政府的過程。陳茂波在演辭中提到，要改善「智方便」的用戶體驗，也算是回應了筆者的建議。

筆者一向關注創科人才的培訓，特區政府亦非常重視高端人才的引入和培訓，但其實要推動創科產業，藍領、技術人員的培訓，也是極為重要。預算案中提到，由2023／2024學年起，職業訓練局會推出為期兩年的先導計劃，讓中學生及早接觸職業專才教育（預算案第173段），這點值得肯定。不過，在整體推動職業專才教育上，必須配合國際創科中心的建設，並按明年推出的人力資源推算，培育所需的人才，以免因技術人員不足，而窒礙創科中心的推展。

須做好社區科普 打破數碼隔膜

筆者亦向當局建議，應增加資源推動科普教育落區，可惜未被吸納。現時不論是政府服務，還是私人商業活動，均廣泛運用創新科技，為免有市民因不懂應用創新科技而跟不上社會發展，希望當局往後會再加考慮建議，為各區度身訂造適切該區人口特徵的方案，在社區做好科普，打破數碼隔膜、填補數碼鴻溝。

總括而言，筆者認為財政預算案的創科篇，與《香港創新科技發展藍圖》首尾呼應，為藍圖當中各項措施投放資源，非常務實。常言道「時間就是金錢」，筆者希望特區政府各部門善用這些資源，盡快建立「國際創科中心」，發揮香港所長，服務國家所需。

▲ 財政預算案在創科上的支援覆蓋全面，有助《香港創新科技發展藍圖》的策略得以落實，亦能對接國家發展策略，有助本港融入國家發展大局。（資料圖片）