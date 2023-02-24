政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 行政人員版 2023/02/24 分享： 分享： 港府以興建一個噴水池的價錢推動Web 3.0生態圈的發展。我們今日先談談Web 3.0的重要組成部分——虛擬資產。港府去年10月發表有關虛擬資產政策宣言，香港交易所更成為亞洲首家提供加密貨幣ETF產品 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 2023/02/17 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 2023/02/10 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 2023/02/03 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 2023/01/27 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 2023/01/20 新思維推技術應用 達「範式轉移」創新 財政預算案 社會民生 香港 ETF 區塊鏈 虛擬貨幣 比特幣 NFT ETF產品 可持續發展