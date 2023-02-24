政府推動Web3發展 冀貼近社會民生

港府以興建一個噴水池的價錢推動Web 3.0生態圈的發展。我們今日先談談Web 3.0的重要組成部分——虛擬資產。港府去年10月發表有關虛擬資產政策宣言，香港交易所更成為亞洲首家提供加密貨幣ETF產品

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