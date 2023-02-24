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政府推動Web3發展 冀貼近社會民生

行政人員版 2023/02/24

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港府以興建一個噴水池的價錢推動Web 3.0生態圈的發展。我們今日先談談Web 3.0的重要組成部分——虛擬資產。港府去年10月發表有關虛擬資產政策宣言，香港交易所更成為亞洲首家提供加密貨幣ETF產品

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撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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