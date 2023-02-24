  • 17°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起

行政人員版 2023/02/24

分享：

分享：

諾基亞（Nokia）手機向來以耐用聞名，Nokia C系列智能手機亦因其耐用性，深受不少忠粉歡迎。Nokia大本營HMD Global昨宣布推出兩款智能裝置，分別是Nokia C31智能手機和

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

平治夥Google 提供全新數據導航
今日
平治夥Google 提供全新數據導航
過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障
2023/02/22
過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障
Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用
2023/02/21
Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用
Google Meet更新 加入360度虛擬背景
2023/02/21
Google Meet更新 加入360度虛擬背景
新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率
2023/02/20
新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 平板機 Nokia 鏡頭 Android

上一篇文章

Bing AI擴應用範圍 手機版Edge Skype可用

下一篇文章

平治夥Google 提供全新數據導航
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？