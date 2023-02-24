Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 行政人員版 2023/02/24 分享： 分享： 諾基亞（Nokia）手機向來以耐用聞名，Nokia C系列智能手機亦因其耐用性，深受不少忠粉歡迎。Nokia大本營HMD Global昨宣布推出兩款智能裝置，分別是Nokia C31智能手機和 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 平治夥Google 提供全新數據導航 今日 平治夥Google 提供全新數據導航 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 2023/02/22 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 2023/02/21 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 Google Meet更新 加入360度虛擬背景 2023/02/21 Google Meet更新 加入360度虛擬背景 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 2023/02/20 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 平板機 Nokia 鏡頭 Android