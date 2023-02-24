平治夥Google 提供全新數據導航 行政人員版 2023/02/24 分享： 分享： 面對新能源汽車等競爭對手，汽車品牌平治（Mercedes-Benz）宣布與Google合作，藉由Google Maps的基礎，為車主打造下一代數位體驗，提供全新的車載數據與導航。 平治表示，將透過 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 今日 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 2023/02/22 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 2023/02/21 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 Google Meet更新 加入360度虛擬背景 2023/02/21 Google Meet更新 加入360度虛擬背景 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 2023/02/20 新加坡引入ChatGPT 料9萬公僕受惠增效率 商業 科技硬件 科技軟件 汽車 Google 導航 作業系統 平治 Google Maps 新能源