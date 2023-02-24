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平治夥Google 提供全新數據導航

行政人員版 2023/02/24

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面對新能源汽車等競爭對手，汽車品牌平治（Mercedes-Benz）宣布與Google合作，藉由Google Maps的基礎，為車主打造下一代數位體驗，提供全新的車載數據與導航。

平治表示，將透過

...

欄名 : 科技新知

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