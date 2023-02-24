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太古城中心「激安饗樂祭」 搶購人氣食店6折餐飲現金券‧4折甜點券

行政人員版 04:00 2023/02/24

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享受美食絕對可令人心情暢快！公關姊妹同黛安講，太古城中心過百間食府及全新進駐嘅人氣餐飲品牌，將為大家呈獻滋味滿分嘅環球美食之旅，星級推介包括雲集各地佳餚嘅美食廣場Carnival，以及引入近10間日式食肆並以新面貌登場嘅美食廣場APITA Eatery，必定可令你大飽口福。仲有「鮨孝Sushi Taka」、泰國米芝蓮必比登推介嘅「Baan Phadthai」等等。

黛安收到風，太古城中心由3月1日至31日，將推出連串限定優惠，包括「激安饗樂祭」搶購超過30間人氣餐飲商戶嘅6折餐飲現金券，及4折買甜點券，除咗上述商戶，仲有港人熱捧嘅食店「幸福鳥」、「溫野菜」、「春水堂」、「agnès b. CAFÉ」、「Blooms Coffee」等等。只要登入SHOPPING+網站shoppingplus.swireproperties.com，即可搶購過萬張餐飲電子現金券！顧客更可參加「連環饗樂賞」，喺指定餐飲商戶消費滿指定金額即可換領高達$150餐飲禮券！

鍾意食甜品嘅朋友，由3月1日起，更可於指定星期一及星期五，以4折價錢限時搶購甜點換領券，參與商戶包括甜品控必食嘅「COVA」、「一芳」、「LIFETASTIC PATISSERIE」、「Häagen-Dazs」、午間小憩嘅「人在茶菓間」、「Pret A Manager」等，甜點控必定好開心啦。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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