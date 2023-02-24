很多人認為創業是一件冒險的事情。我當年離開工作了19年的機構，放棄跨國企業高層的職位，甚至賣了兩層樓去創業，很多人都認為我在作一場豪賭。其實我一直認為自己很保守，談創業的時候都少談機遇，多談風險管理。我認為保守的人才應該創業，他們創業的成功機會也較高。

創業時我已做好風險管理，即使失敗也不用憂柴憂米才勇往直前。我也堅持不做借貸，最多輸掉本金，不會欠下一身債。而且啟動資金也較多，可以捱久一點，不至於因出糧和交租壓力而放棄原則。我們雖然開了27家公司，但早期的投資是一家賺錢，才開一家新的。現在雖然沒有這個規定，但每年新增的投資，也只佔集團盈利的1成以下。

當初賣樓是因為要預備創業資金和首3年的生活費，現在看來可能沒必要，因為結果並不需要那麼多資金，當時很快便有錢賺，而且我太太後來找到工作，從全職媽媽變成上班族。但當時的決定令我更安心，如果等到有資金需要才賣，可能要急着賣，賣價未必更好，而且樓價可升可跌，碰上跌市賣樓會更心急。

企業主要的死因就是過度擴張和過度借貸，保守的人更願意摸着石頭過河，審慎理財，量入為出，成功生存的機會更高。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》