Youtuber司徒夾帶笑言拍片難搵食 為興趣轉型賣音響

網絡紅人司徒夾帶，原名陳學鳴，為香港第一代Youtuber及多媒體創作人，拍攝無數經典影片，每次出新片皆成為網絡熱話。司徒除了是Umovie創辦人及創作總監，於2014年亦成立網絡藝人娛樂有限公司，最

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