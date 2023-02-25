新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 新加坡近年經濟發展漸趨蓬勃，是次介紹首度來港展銷的單幢住宅項目The Atelier（藝雅軒），坐落於名校林立的第9區紐頓區（Newton），提供120伙，其中1房戶入場價約$875餘萬港元，業主可享 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 2023/02/18 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 2023/02/11 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 2023/02/04 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 2023/01/28 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 2023/01/14 倫敦One Clapham Junction提供開放式至3房 入場費$454.8萬起 新加坡 海外物業 新加坡元 中原地產