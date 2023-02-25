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新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起

置業家居 2023/02/25

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新加坡近年經濟發展漸趨蓬勃，是次介紹首度來港展銷的單幢住宅項目The Atelier（藝雅軒），坐落於名校林立的第9區紐頓區（Newton），提供120伙，其中1房戶入場價約$875餘萬港元，業主可享

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欄名 : 海外置業

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