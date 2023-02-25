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置業家居 2023/02/25

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【推介一】波蘭FORM AT WOOD 名師Karim Rashid操刀

近年定居紐約的殿堂級設計師Karim Rashid，早前為波蘭木匠品牌FORM AT WOOD，創作全新飾牆系列

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欄名 : 家居頭條

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