流行飾牆物料推介 營造驚喜感！ 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 以往，一幅特色牆紙，足以令家居煥然一新。今天，愈來愈多飾牆物料可供選擇，主流物料如防火膠板、生態板、岩板及洞洞板等，雖然板材硬斑斑不可屈曲，但無縫銜接訂造傢俬，更顯設計心思。其他特色牆效果，亦不乏創意 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 家居頭條 相關文章 最新飾牆物料推介 今日 最新飾牆物料推介 你可能感興趣 最新飾牆物料推介 今日 01:00 最新飾牆物料推介 最新專欄文章 更多 最新飾牆物料推介 今日 最新飾牆物料推介 東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級 2023/02/18 東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 2023/02/18 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 2023/02/18 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 2023/02/18 2. 超薄身前置式變頻洗衣機 深度清潔全家衣物 消費資訊 甲醛 天氣 裝修設計