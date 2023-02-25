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流行飾牆物料推介 營造驚喜感！

置業家居 2023/02/25

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以往，一幅特色牆紙，足以令家居煥然一新。今天，愈來愈多飾牆物料可供選擇，主流物料如防火膠板、生態板、岩板及洞洞板等，雖然板材硬斑斑不可屈曲，但無縫銜接訂造傢俬，更顯設計心思。其他特色牆效果，亦不乏創意

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欄名 : 家居頭條

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