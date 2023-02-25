Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 副刊版 2023/02/25 分享： 分享： 人氣甜品店Patisserie Jane最新推出多款手工撻及經典紐約曲奇，特別以散水餅做主題，手工撻及曲奇性價比高，而且大方有體面，在離職之際都可在同事面前留下好印象。 兩款的散水餅系列，可作單件購買或 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 2023/02/20 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 2023/02/15 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 2023/02/13 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 2023/02/11 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 2023/02/11 JFOODO匠人之藝匠心之味活動 逾10款期間限定日本便當登場 甜品 朱古力 下午茶 北海道 烘焙 芝士 靜岡