Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選

人氣甜品店Patisserie Jane最新推出多款手工撻及經典紐約曲奇，特別以散水餅做主題，手工撻及曲奇性價比高，而且大方有體面，在離職之際都可在同事面前留下好印象。

兩款的散水餅系列，可作單件購買或

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