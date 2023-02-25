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新盤開價克制 推優惠求突圍

置業家居 2023/02/25

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【一手拆局】通關後樓市氣氛回暖，成交量隨即反彈，多個新盤亦趁勢於月內出擊，類型亦各適其適，由市區盤、豪宅、單幢物業，甚至新界區大型樓盤均有選擇，但無獨有偶，發展商在實際開價上都較為忍手，就算加推單位，

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欄名 : 封面故事

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