間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 【戶型分析】屯門NOVO LAND第2B期位處商場上蓋，由兩座住宅大廈組成，合共提供729伙，戶型由1房至4房，實用面積介乎277至1,429平方呎，預計關鍵日期為2024年5月17日。 項目標準戶型涵 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 今日 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 新盤開價克制 推優惠求突圍 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 今日 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 你可能感興趣 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 今日 01:00 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 01:00 新盤開價克制 推優惠求突圍 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 今日 01:00 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 最新專欄文章 更多 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 今日 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 今日 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 新盤開價克制 推優惠求突圍 內房暖風稍現 專家：仍待觀察 2023/02/20 內房暖風稍現 專家：仍待觀察 獨家 - 專訪精準策略師︰23000阻力強 2023/02/20 專訪精準策略師︰23000阻力強 一手市場