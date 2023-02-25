間隔多元 2房連開放式廚房供應最多

【戶型分析】屯門NOVO LAND第2B期位處商場上蓋，由兩座住宅大廈組成，合共提供729伙，戶型由1房至4房，實用面積介乎277至1,429平方呎，預計關鍵日期為2024年5月17日。

項目標準戶型涵

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