觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 新一份《財政預算案》微調印花稅，令$1,008萬以下的物業買家，均可獲減稅，由麗新及市建局發展的觀塘Bal Residence，亦乘勢出擊，於預算案公布後翌日（周四，23日）突擊開價，首批涉56伙，折 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 今日 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 新盤開價克制 推優惠求突圍 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 今日 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 你可能感興趣 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 今日 01:00 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 01:00 新盤開價克制 推優惠求突圍 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 今日 01:00 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 最新專欄文章 更多 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 今日 削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 今日 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 新盤開價克制 推優惠求突圍 內房暖風稍現 專家：仍待觀察 2023/02/20 內房暖風稍現 專家：仍待觀察 獨家 - 專訪精準策略師︰23000阻力強 2023/02/20 專訪精準策略師︰23000阻力強 財政預算案 印花稅 一手市場 Bal Residence