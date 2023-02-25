觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場

新一份《財政預算案》微調印花稅，令$1,008萬以下的物業買家，均可獲減稅，由麗新及市建局發展的觀塘Bal Residence，亦乘勢出擊，於預算案公布後翌日（周四，23日）突擊開價，首批涉56伙，折

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