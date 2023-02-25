削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 新一份財政預算案中放寬買家的印花稅，令近日開賣以千萬元以下為主的新盤直接受惠，多個新盤亦乘勢起動。其中屯門NOVO LAND 2B期於財案前開價，以低於同區二手價出擊；而觀塘Bal Residence ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 新盤開價克制 推優惠求突圍 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 今日 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 今日 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 你可能感興趣 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 01:00 新盤開價克制 推優惠求突圍 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 今日 01:00 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 今日 01:00 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 最新專欄文章 更多 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 今日 觀塘Bal Residence突擊推56伙 折實$581萬入場 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 今日 間隔多元 2房連開放式廚房供應最多 新盤開價克制 推優惠求突圍 今日 新盤開價克制 推優惠求突圍 內房暖風稍現 專家：仍待觀察 2023/02/20 內房暖風稍現 專家：仍待觀察 獨家 - 專訪精準策略師︰23000阻力強 2023/02/20 專訪精準策略師︰23000阻力強 財政預算案 二手市場 印花稅 一手市場