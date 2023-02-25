削減印花稅 新盤連環出擊 屯門 NOVO LAND 2B期低開吸客 折實$426萬起

新一份財政預算案中放寬買家的印花稅，令近日開賣以千萬元以下為主的新盤直接受惠，多個新盤亦乘勢起動。其中屯門NOVO LAND 2B期於財案前開價，以低於同區二手價出擊；而觀塘Bal Residence

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