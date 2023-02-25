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新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙

置業家居 2023/02/25

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【賣地計劃】政府於周四（23日）公布新一財年的賣地計劃，發展局局長甯漢豪稱，將提供12幅住宅用地，提供9,120伙，為18至19年度以來，近5個年度以來最多，新增6幅住宅用地，分別位於啟德跑道區4B區

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欄名 : 樓市熱話

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