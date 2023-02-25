新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 【賣地計劃】政府於周四（23日）公布新一財年的賣地計劃，發展局局長甯漢豪稱，將提供12幅住宅用地，提供9,120伙，為18至19年度以來，近5個年度以來最多，新增6幅住宅用地，分別位於啟德跑道區4B區 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市熱話 相關文章 《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 今日 《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 你可能感興趣 《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 今日 01:00 《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 最新專欄文章 更多 《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 今日 《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 本季6新盤入伙 供應充裕 貼市價放租 2023/02/18 本季6新盤入伙 供應充裕 貼市價放租 通關帶挈租賃轉好 惟旺市不旺價 2023/02/18 通關帶挈租賃轉好 惟旺市不旺價 青衣盈翠半島 開揚海景 2023/02/11 青衣盈翠半島 開揚海景 紅磡黃埔花園 裝修企理 2023/02/11 紅磡黃埔花園 裝修企理 發展局 上車盤 賣地