《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠 置業家居 2023/02/25 分享： 分享： 政府於周三（22日）公布新一份《財政預算案》，雖然沒有減辣，現行3項辣招仍維持不變，但卻擴闊住宅及非住宅物業印花稅的稅階，由過往$200萬或以下物業，收取$100稅款，擴大至$300萬，務求減輕一般家 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市熱話 相關文章 新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 今日 新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 你可能感興趣 新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 今日 01:00 新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 最新專欄文章 更多 新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 今日 新財年推12幅住宅用地 全年供應逾兩萬伙 本季6新盤入伙 供應充裕 貼市價放租 2023/02/18 本季6新盤入伙 供應充裕 貼市價放租 通關帶挈租賃轉好 惟旺市不旺價 2023/02/18 通關帶挈租賃轉好 惟旺市不旺價 青衣盈翠半島 開揚海景 2023/02/11 青衣盈翠半島 開揚海景 紅磡黃埔花園 裝修企理 2023/02/11 紅磡黃埔花園 裝修企理 財政預算案 首次置業 中原地產 印花稅 納米樓 財政司 放盤