《財政預算案》減印花稅 紓首置負擔 料中小型物業最受惠

政府於周三（22日）公布新一份《財政預算案》，雖然沒有減辣，現行3項辣招仍維持不變，但卻擴闊住宅及非住宅物業印花稅的稅階，由過往$200萬或以下物業，收取$100稅款，擴大至$300萬，務求減輕一般家

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