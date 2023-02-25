追求多元包容社會 廣納人才

特區政府月初推出「你好，香港！」大型活動，向全球推廣香港疫後的機遇與發展，當日活動的主禮嘉賓，包括行政長官李家超、政府官員和旅遊相關機構如旅發局、機管局及貿發局等代表，他們一同站在台上啟動儀式，以示支持活動，可惜卻因啟動禮的台上由全男班主持，而引起部分媒體的另類關注。

女性公務員比例 較回歸前高

有人因為看到啟動禮台上排開站立的主禮嘉賓全是男士，尤其是只看了一張相片或一個畫面，而沒有細讀活動內容及機構代表，就為沒有女性代表而作出批評，認為活動未能完全展示香港多元化的一面。

全男班的嘉賓陣容相信絕非刻意，但卻有批評說，如此安排反映敏感度不足，亦提醒香港社會在多元化及包容度等方面，有再進步的空間，這也是一個現代化社會必須關心及重視的議題。

雖然相片及畫面中全男班形象，成為不少評論員的批評焦點，但香港的實際情況卻非如此。現時特區政府18位常任秘書長中，女性佔了12位，這不是巧合，也並非基於任何招聘指令，政府的招聘和升遷純粹基於個人能力及工作表現，亦反映了我們有不少女性人才。

董事會多元守則 鞏ESG中心地位

據公務員事務局統計數字，截至2022年9月，女性佔公務員人數38.8%，而回歸前公務員隊伍的女性比例為32%，2020年時則約為38%，可見比例略有增加。

香港交易所提倡多元化和包容的董事會，而這可鞏固我們作為亞洲領先的環境、社會和企業管治（ESG）中心之地位。港交所引入董事會多元化政策的守則，列明單一性別的董事會，不會被視為多元化的董事會；全屬單一性別的董事會之上市公司，須在2024年底前引入至少一名不同性別的董事。

女性任職的董事職務，佔上市發行人董事職務的百分比，由2020年的14.6%上升到2023年的16.6%，這是一個頗大的進步，反映出金融界對於多元和包容性的認同不斷提高，亦認可這帶來的價值。就如港交所網頁內容所言，多元化不是「錦上添花」，而是一種對業務至關重要的工具。

我深信在今次啟動禮事件後，各方會更仔細考慮一些敏感的細節，盡量避免類似的公關事故。

提高敏感度 讓整體社會得益

但我也清楚明白，這種情況不難發生。去年12月，我為亞洲保險論壇其中一個討論環節擔任主持，碰巧參與的幾位講者都是男性；要在問答環節中，有台下的出席者指出我們的全男班講者缺乏多元性，我才發現自己也忽略了類似的細節。我可以肯定說，主辦單位絕非故意安排如此陣容，但這也確實讓我上了寶貴一課，我更認同所有人也需要有更多深思細密及更高敏感度，以便更全面及準確地反映社會上的多元與包容。說回那場保險論壇，我慶幸的是當日下午的討論環節，4位講者之中有3位為女性，這多多少少彌補了早上討論環節的敏感度不足吧。

常言道事後孔明，我們往往都在事件發生後有所警覺，繼而進步。很多時候當我們沿着一條敏感和複雜的道路前進時，或許會因未有做好充分準備而犯了禁忌，以及招來負面批評。因此，在追求多元性和包容性的同時，我們也需要有同理心、尊重和包容，並提高敏感度，無論是為吸引人才來港，又或讓香港整體得益，多元和包容的社會乃重要元素。

▲ 無論是為吸引人才來港，又或讓香港整體得益，多元和包容的社會乃重要元素。（資料圖片）