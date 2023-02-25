港澳攜手拓機遇 融入國家發展

筆者與新民黨全體立法會議員，包括主席葉劉淑儀和常務副主席黎棟國等，於月初訪問澳門，除了與澳門行政長官賀一誠、經濟財政司司長李偉農、立法會主席高開賢、澳門科技大學校長李行偉會晤外，還拜訪了澳門工商聯會，更獲得全國政協副主席、澳門首任行政長官何厚鏵的接待。

在競選立法會議員期間，筆者的家庭背景不免成為媒體的關注所在，我亦多次向選委及市民提到，受祖父何賢的教誨和影響，自幼便立志要服務國家、回饋社會，加上叔叔何厚鏵樹立了好榜樣，後來筆者輾轉認識了葉太，並在其支持和鼓勵下，決定踏上從政之路。

說回澳門之行，當天叔叔親自在其辦公室迎接我和葉太一行人，我亦把握在3年疫情期間沒有的機會，當面跟叔叔拜年。叔叔先與我們在大廳喝茶聊天，一貫的思路敏捷，說話直率貼地且談笑風生。經過大約半小時的輕鬆交談，叔叔設家宴款待我們，大家既輕鬆又深入地探討不少共同關心的話題，例如港澳兩地時政、港澳合作、粵港澳大灣區發展和國際地緣局勢等。

不論是競選議員期間還是當選之後，粵港澳大灣區合作，當中包括港澳之間的合作，都是筆者關心的重點議題之一。筆者在香港出生和長大，家族有澳門背景，家鄉在番禺，目前是廣東省政協委員，可以說在推動大灣區發展方面，責無旁貸、義不容辭。

爭取灣區人才投資 助港企擴市場

叔叔除了是家族裏的長輩，也是筆者在政協系統的國家級領導，他知道我懷有這個重任，要協助做好粵港澳三地的聯繫工作，席間他與我們一行人分享不少關於大灣區未來發展的真知灼見和獨到見解，讓我以更高更廣的角度，思考大灣區和港澳協作，更勉勵我必須做好香港立法會議員和廣東政協的工作，一定要把工作落到實處，切切實實地為國家、為香港服務。

筆者認同從政者不要只說不做，必須要落實到位，為市民爭取最大福祉。回到香港後，除積極地做好議員工作外，筆者也馬不停蹄開始了聯繫大灣區的行動，更指派一名較資深同事負責跟進，未來亦會為香港的企業和青年爭取，在香港和粵港澳大灣區更大的市場和更多發展機遇，同時也要為香港帶來更多來自不同地區包括大灣區的人才和投資。筆者往後亦會不時撰文，介紹我在大灣區的所見所聞，並繼續做好大灣區的聯繫和服務工作。

澳門復常速度驚人 香港應借鏡

這次去澳門，是我3年來首次踏足這塊我有深厚感情的土地。澳門的點點滴滴，是我腦海裏其中一頁不會磨滅的印記。這次短短的一天訪問，穿梭於澳門舊城區的歐式窄巷，同時也目睹氹仔的大型綜合性娛樂建築，見到澳門市面人流眾多，旅客絡繹不絕，復常速度驚人，一片欣欣向榮氣象，更加覺得香港在這方面要多借鏡澳門，發力急起直追。

在今次訪問中，我們獲澳門工商聯在西灣海邊一家老牌葡國餐廳設宴招待，這家餐廳距離爺爺的故居不遠，筆者自幼便已多次光顧，留下不少美好回憶。餐廳東主也是工商聯的核心成員，曾獲得中央電視台和日本電視台的採訪，為人爽朗風趣，當晚更吩咐廚房使盡渾身解數，做最好的菜招呼我們，連葉太都大讚餐廳出品美味可口，加上澳門人傳統上熱情直率又好客，我們都渡過了歡欣愉快的晚上，盡興後經港珠澳大橋返回香港。

▲ 澳門復常速度驚人，旅客絡繹不絕，香港在這方面應多加借鏡，發力急起直追。（資料圖片）