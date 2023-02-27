中港通關，已陸續有內地朋友發一些重遊香港的見聞。也有各種詢問，譬如三月份國際戶外音樂及藝術節Clockenflap及七人欖球賽時在不在香港，以至三年不見的香港，有甚麼好地點可介紹等等，證明南下香港遊還是會有一個反彈期。

由於常接觸的較多為上海、北京朋友，察覺到他們香港之旅的目的地選擇，和廣東省朋友頗有不同。北方友人特別愛找好吃和好逛的小店，而且愈地道愈好。可能廣東省來客，吃慣廣東菜，對香港食店不會有太大驚喜。而發現，一些北方朋友他們找的食店，深水埗的、油麻地的，有些甚至我自己也不常去。在他們筆記中，各自有一趟香港美食行程，說每次到香港就是依路綫吃一遍才算來過。仔細到譬如去天后，要吃個腩麵後到旁邊打包隻雞，再去買燒臘，最後甜品全套。

就是說，對於這層面的客路而言（相對中產，多出國經驗），他們已遠非為了觀光而到港，重複遊港的理由，反而是某些獨特的親身體驗，譬如吃，或者參加一些大型活動，以至於行山，這和十多年前初識他們時極為不同。當時到香港沒太多次，他們還是爆買及去一些典型的景點為主。

有一個恒常出現的吃的主綫，不知旅發局可如何優化，就是他們對大牌檔和政府街市樓上熟食中心，確實情有獨鍾（去著名食店他們也消費得起）。而香港地，這種綠檔口大牌檔則買少見少（現主要推介他們到深水埗）。熟食中心方面，北角、銅鑼灣、深水埗到香港仔的各有吸引，但衞生條件和指示真有待改善，其實廁所水平是最直接的城市文明象徵。或許你說內地都是這水平，沒錯，甚至更差。但別的城市的吸引力，不正就是來自因有這種自己城市缺失的東西嗎？