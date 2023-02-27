派愛心飯盒紀念張國榮

哥哥張國榮已離開我們二十年，有時會想，若哥哥仍在這二十年後的香港，會是怎樣？二十年過去，香港已經不同了，但這個城市懷念哥哥之情，仍如往昔。今年是哥哥逝世二十周年，其生前的經理人兼好友陳淑芬為此舉辦了連串活動，一個人在離世後仍有大班摯愛繼續寵愛他，可想而知，他必是個待人真摯的人。

陳淑芬跟我分享了一個鮮為人知的故事，哥哥自己從不透露，那是哥哥離世後，當事人自己說出來的。哥哥拍戲時，對工作人員尤其是那些小工、茶水阿姐份外關心和禮待；通常電影人拍完一部戲就會各散東西，但哥哥卻不同。在某電影殺青後兩個月的某天，那位負責茶水的阿姐（即當事人）收到哥哥的電話，她簡直不敢置信，哥哥會記得她這樣的小角色，親自來電問候之餘，還邀她共進晚膳暢談近況。這位當事人在哥哥離世後，把這個窩心片段娓娓道來。見微知著，哥哥給周邊人的暖意言行，即使二十年過去，仍深烙心坎繼續燃燒。

陳淑芬最了解他，故在哥哥逝世二十周年的活動中，也注入善心元素，舉辦了一個為期半年（三月至九月）的「哥迷芬享友營飯」活動，目標是幫助基層家庭和因疫情而失業的香港市民，以朋友身份為受惠者送上有營養的「友營飯」，盼藉一盒熱飯為受惠者打打氣。此「友營飯」絕非「求其頹飯」，陳淑芬說：「這是我們對受惠者的尊重」，因此，她聯絡了有名的餐飲集團做有品質的飯盒。為了讓更多人受惠，盡量避免使用行政費或廣告費，故需要靠多些人支持和推廣這項善心活動。我相信我們像哥哥一樣，都愛香港，「這些年來」，此城有點傷痕，但香港人一向擁抱「默默向上游」的精神，「春夏秋冬」必能一起「共同渡過」，「有心人」若想支持「哥迷芬享友營飯」這善心行動，可將美事口耳相傳，更可透過以下網址捐款支持：www.soundsgreat.com.hk。