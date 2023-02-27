太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠

太子酒店SAVVY最新推出吃喝無盡饗宴，食客可先享用海鮮拼盤，再無限點選由廚師於開放式廚房炮製的亞洲及西式主菜，各國佳餚即點即製，無限量供應，讓食客度過大滿足的美食之夜。每位成人惠顧，同行之一位11歲

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