太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 副刊版 2023/02/27 分享： 分享： 太子酒店SAVVY最新推出吃喝無盡饗宴，食客可先享用海鮮拼盤，再無限點選由廚師於開放式廚房炮製的亞洲及西式主菜，各國佳餚即點即製，無限量供應，讓食客度過大滿足的美食之夜。每位成人惠顧，同行之一位11歲 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 2023/02/25 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 2023/02/20 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 2023/02/15 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 2023/02/13 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 2023/02/11 情人節 「First Love」清酒活動 多款清酒免費試飲 酒店 美食 亞洲 菜式 魚 印度 甜品 海鮮 蝦 東南亞