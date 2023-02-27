Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 行政人員版 2023/02/27 分享： 分享： Spotify在加密市場仍然低迷的時候，似乎還對NFT發展保持信心。Spotify近日被發現，正進行一項有關NFT的試點計劃。 據外媒《Engadget》報道，Spotify承認正測試一項新功能，該功能 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 今日 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 平治夥Google 提供全新數據導航 2023/02/24 平治夥Google 提供全新數據導航 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 2023/02/24 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 2023/02/22 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 2023/02/21 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 NFT Spotify