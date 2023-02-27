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fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因

行政人員版 2023/02/27

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Facebook（fb）用戶現時若未能遵守Facebook社群守則，會被處以部分功能或帳戶全面禁用等懲罰，即俗稱的「Facebook監獄（Facebook Jail）」。雖然不少用戶都曾經歷fb監獄，

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欄名 : 科技新知

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