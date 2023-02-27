fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 行政人員版 2023/02/27 分享： 分享： Facebook（fb）用戶現時若未能遵守Facebook社群守則，會被處以部分功能或帳戶全面禁用等懲罰，即俗稱的「Facebook監獄（Facebook Jail）」。雖然不少用戶都曾經歷fb監獄， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 今日 Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 平治夥Google 提供全新數據導航 2023/02/24 平治夥Google 提供全新數據導航 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 2023/02/24 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 2023/02/22 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 2023/02/21 Starlink全球漫遊 客戶加1566元可用 Facebook Meta