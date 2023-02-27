3方面着手 加快傳統工業升級轉型

特區政府去年底公布《創新科技發展藍圖》，為本港未來創新發展定下大方向，當中明確提出要推進香港「新型工業化」，完善創科生態圈和推動科技產業發展，新一份財政預算案也為「新型工業化」推出多項新猷。筆者一直倡議特區政府以「雙軌並行」推動「新型工業化」，並駕齊驅發展傳統工業和新興高增值產業，故筆者對《創新科技發展藍圖》提出「協助香港傳統工業利用升級轉型」，深感欣喜和雀躍。

「新型工業化」是於智慧製造的基礎上，再加上可持續發展元素，除了追求產值及經濟效益外，還要兼顧資源消耗、環境污染及人才發展。「新型工業化」可為實體經濟提供新發展模式，可以更好地滿足消費者產品個性化需求，因為通過工業4.0技術，可以降低企業於設計、生產、銷售等環節的成本，擴大對產品的需求，形成以消費者為中心的服務型製造發展模式。

新型工業化 結合創科覓新突破

在香港推動「新型工業化」，除了發展新興產業，如「人工智能與數據科學」、「生命健康科技」、「先進製造及新能源技術」等，更加要推動傳統產業升級轉型，從而推動香港的數碼經濟發展。

以紡織及製衣業為例，筆者在農曆新年前夕拜訪多個業界，有廠家在觀塘工廈設廠房，引入至少20條智能生產綫，以自動化和一體化生產高質量毛衫。現場所見，智能生產綫只需要數名具備相關知識的技術人員，透過電腦輸入參數，便能展開和管理智能生產工序。

筆者在當天亦拜訪了一間製衣企業的第二代「接班人」，這位青年人充滿熱忱，積極研究結合創科和可持續理念，以不同環保物料結合嶄新設計理念，開發了一系列既實用且性價比高的戶外功能性服裝，備受市場歡迎。

由此可見，業界積極結合創新科技及創新理念，緊握升級轉型的機遇，為經營模式覓求新突破，讓筆者深深地感受到行業內的生氣和活力。

優化資助計劃 帶頭購本地產品

筆者認為，要更好地推動「新型工業化」，尤其協助傳統工業升級轉型，特區政府需要從數方面着手。第一，筆者建議政府優化「再工業化資助計劃」，有廠商反映，倘生產商要在完成整個項目，並獲接納項目最終報告和審計帳目後，方能獲政府以發還款項方式發放資助，有企業或會因擔心現金流不足或最終不獲發還款項，而對申請資助卻步。就此，建議當局研究優化有關計劃，例如放寬資助比例、加快審批時間和簡化申請程序，吸引更多企業申請計劃。

第二，建議政府革新採購制度，透過更主動帶頭採用本地企業產品和服務，在一定程度比例上增加採購本地產品，並把此方針推展到更多部門、公營機構及法定機構，包括醫管局、港鐵等，例如可增加採購由本港設計、研發和生產的服飾或功能性衣服，作為部門或機構的制服，從而支持產品落地商品化、廣泛應用，促進「新型工業化」進程。

第三，隨着政府大力推動智能化製造，支持本地企業轉向高增值、高技術含量、可持續發展的生產模式，不少傳統工業都有潛力和興趣在香港設立智能生產綫，包括部分生產工序遷移返港，惟不少行業在過程或會遇上不同類型的瓶頸，筆者認為這些是政府需要着力解決的。

善用科研 研更低成本解決方案

以鐘錶業為例，由於過往舊式的電鍍工序會產生環保污染問題，受到法例規管，需遷往其他國家；而隨着科技發展，綠色電鍍技術成為趨勢，鐘錶業亦已具備自動化生產技術，加上香港具關稅優勢和「香港製造」金漆招牌，令不少業內人士有意在港設立智能生產綫，惟政策措施令他們遇上瓶頸。

筆者期望當局善用研發中心和科研機構的基礎科研實力，為鐘錶業在應用綠色電鍍技術上，研究更嶄新、更低成本的解決方案，並研究檢視相關政策，以推動鐘錶業在港升級轉型。

此外，在「新型工業化」下，智能生產所需人手大減，與傳統輕工業生產的勞工密集大相逕庭，同時更講求技術人員對科技和機械知識的掌握和應用，薪酬待遇和發展前途亦穩步上揚。故此，筆者期望當局加緊培育「新型工業化」人才，包括着力推動職業專才教育，例如增撥資源支援香港專業教育學院（Hong Kong Institute of Vocational Education，IVE）發展，重塑和革新IVE的學院形象，並建議支援IVE設立一所專門提供創科和資訊科技相關課程的新成員學院。

推動職業教育 建多元人才庫

筆者亦建議當局探討優化再工業化及科技培訓計劃（Reindustrialisation and Technology Training Programme，RTTP），讓企業資助更多本地企業人員接受高端科技培訓。筆者相信，上述建議有助本港建立多元的創科及工業人才庫，培育具備專業知識的技術專才，協助智能生產綫之運作。

紡織及製衣業等不少傳統工業，均具有非常堅實和穩固的發展基礎，在全球有一定的領先地位，生產性服務業對本港經濟貢獻良多。筆者期望，特區政府及有關當局持續細化推進「新型工業化」的執行細節和政策措施，配合引進龍頭企業、「內育人才，外搶人才」等具體政策措施，進一步促進和完善傳統工業的產業生態圈，為「新型工業化」進程注入更大動能。

▲ 在香港推動「新型工業化」，除了發展新興產業，更加要推動傳統產業升級轉型，從而推動香港的數碼經濟發展。（資料圖片）