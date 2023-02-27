推廣科技應用 助力由治及興

最近遇到一位已移居上海20多年的香港老大哥，70多歲的年紀，有着50多歲的身體狀態、30多歲的心理年齡，令人仰慕不已。聊天之中，他說在上海多年的生活，不停接受新鮮事物刺激，電子支付、網絡購物這些都是小兒科；作為媒體從業者，註冊流媒體帳號，製作分享視頻已是家常便飯。疫情3年，這次回到香港，很強烈地感覺到香港人，甚至香港年輕人都「太笨了」，活在傳統世界裏，掙着「old money」的錢，這樣的商業氛圍，年輕人怎麼會有「發達」的機會。

疫下公共服務 全流程電子化

不過這樣的情況似乎正在好轉。隨着香港由亂到治，特區政府也終於能騰出手來做正事了。從數百億元的電子消費券派發，到疫情之下市民公共服務全流程電子化，除了更換智能身份證的時候必需要去入境事務辦事處現場拍照外，其他真是方便了許多。最近上網續領車輛牌照，整個過程在綫提交、在綫支付、更新後的車牌寄到家中，比填表、複印、去政府合署排隊交錢節省了至少半日的生命。不過我比較好奇的是，所有的車牌續領申請，有多少是在綫完成的，有多少是綫下完成的。如果綫上比例超過80%，那就是「perfect」，超過50%，只能算「acceptable」，但如果連20%都沒有，那真是要想想辦法的，甚至應當計入有關部門的KPI考核，大力推動市民認知和使用才是。

同樣的問題在香港還廣泛存在，例如港鐵公司在所有的站點閘口，都安裝了可以電子支付工具掃碼入閘的設備，但以我現場所見，使用掃碼入閘的乘客，恐怕連10%都沒有。如果問我為甚麼會用支付寶香港的易乘碼，因為支付寶會有乘車優惠券，經常減1元、2元，這是內地在發展新經濟工具慣用培養用戶習慣的套路。此外，不想帶錢包出門的時候，手機掃碼入閘就很方便。

再有，香港早已有Autotoll不停車繳費服務，但這麼多年累計下來，以我肉眼判斷，車輛安裝比例恐怕也是不到50%，甚至更少。對開車的人來說，每月30元行政費應該還是掏得起的，但如何培養用戶習慣，讓他感受到與己方便快捷節約時間，於社會提高道路及隧道使用效率，則是需要引導甚至驅動的。還是以我自己為例，偶然機會之下，申請了大新銀行的Autotoll信用卡，免收首年行政費，一年用下來習慣了，覺得很方便，也就這麼多年一直用下來了。

吸市民使用 增社會運行效率

很高興看到，特區政府主導推出了免行政費的「易通行」服務，並且在所有政府隧道陸續強制要求使用。對於這一良政，我舉雙手雙腳贊成，當所有車輛都能快速通過隧道，一年下來，我的生命時間恐怕又能節約不少。當然，也希望政府能搞定私人隧道公司，盡快合作啟用易通行，讓全港的交通網絡流暢起來，造福百姓。至於有意見的開車市民，其實我想好奇地問一句：當初港鐵啟用只接受八達通入閘的時候，您的意見是甚麼呢？一輩子不坐地鐵以示抗議嗎？

如今香港進入由治及興的時代，對於做的不好的事情，我們是要監督，但利港利民的好事，還是需要團結一致，共襄盛舉的。尤其是發展科技應用，提高社會運行效率，提升市民生活質量的項目，應當多多益善，大力支持才是。希望香港盡快趕上數據時代的步伐！

▲ 作者贊成港府推出的「易通行」服務，有助全港的交通網絡流暢起來，造福百姓。（資料圖片）