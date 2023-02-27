迎通關後首個大灣區大型旅行團 迪士尼樂園貼心服務 預約客增

中港全面通關後，內地旅客嚟香港旅遊熱潮持續升溫。黛安聽公關姊妹講，上周六（25日）多間大灣區旅行社組織咗首個大灣區大型旅行團，200幾位內地旅客當日早上已抵達香港迪士尼樂園度假區，米奇老鼠和米妮老鼠特別喺入口處「迎賓」，同旅客一齊出發探索奇妙之旅！

黛安聽聞，香港迪士尼嘅預約旅客正不斷增加，通關後嘅大型旅行團從深圳、珠海、佛山、東莞、江門、惠州6個大灣區城市出發，搭直通巴抵達香港迪士尼，與迪士尼朋友、Duffy與好友開心見面互動，體驗「食、玩、買、住」一站式旅遊服務。其中梁女士一家由珠海出發，僅花1.5小時就嚟到香港；家住佛山嘅馮女士和劉女士，亦只係花咗2小時就到香港喇，佢哋話平日工作忙碌，所以約埋閨密去度假區過愉快周末。

為咗令客人擁有賓至如歸嘅遊玩體驗，園區內特別設置多項便利措施，如「兩文三語」服務，方便指引賓客遊玩；而美國小鎮大街市鎮會堂旁邊嘅傳統消防局，亦設有嬰兒車租賃服務，方便家庭客出遊，十分貼心。

今年香港迪士尼更準備咗連串豐富節目，例如4月至6月，Duffy與好友將換上春裝，邀大家一起互動玩耍；到咗下半年，萬眾期待嘅《魔雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」就會登場，將還原電影中愛莎女王和安娜公主居住嘅阿德爾城堡設計，真係好吸引啊。

本文轉載自《晴報》

▲ 馮女士和劉女士新城堡前合照

▲ Duffy與好友