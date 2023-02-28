南來北往，一樣是通關。有客到香港，自然香港人也會計劃到內地旅遊。一別三年，當然有不少新景點可介紹。

近近哋到廣東省的話，高鐵也很快去到。廣州近年較矚目的新場館景點，是幾間走傳統嶺南文化路綫的博物館及園林。特別是新開的廣州市文化館新館，佔地相當大，未入室內之前，單看那嶺南派建築已有排逛。館內的藏品都具傳統廣東文物及生活風味，不是高高在上那類帝王將相用品及藝術，而是許多民間生活細節用品，食用的、嫁娶的，而且不少都是世遺認可。譬如牙雕、廣繡等等。

另外就有粵劇藝術博物館，雖然疫前已有開放，不過還未算好多人知，老一輩對粵劇有興趣的人該會看得興奮。建築也是走嶺南路綫，不過所在廣州老城整個區域相當有意思，是沿廣州著名的荔枝灣湧的南北兩岸而建，南邊是基本陳列展廳、主題展廳、劇場和園林景區。北邊就是粵劇藝術傳承、教育等設置。特別是有個水上舞台，香港不少粵曲發燒友，可以考慮一下到這裏包場演出，派頭絕對勁過只在香港地的文娛中心租場查篤撑。

講開，荔枝灣涌其實可以理解為一條流經舊城的小河，現在全球不少城市都大玩城中河道再造（如曼谷），淨化河水後，有小船遊於其中，變成體驗旅遊。荔枝灣涌這裏都有些艇仔來往，令人想起果然就是艇仔粥的發源地。

疫後到內地旅遊，有一樣必須記住，就是整個旅遊入場流程都變了。現在進入任何景點或場館，差不多都不少得要有網上預約（當然人少時一般即場上網預約也可），以及身份證明，所以智能電話同身份資料一定要傍身。