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國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐

副刊版 2023/02/28

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飛機餐都未必一定食之無味，國泰航空與本地米芝蓮星級食府都爹利會館合作，設計出多款「港式滋味」飛機餐，供應商務艙及頭等艙乘客。主打粵菜的都爹利會館，於香港國際機場亦設有分店，今次更將美食延伸至飛機之上，

...

欄名 : 旅事通

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