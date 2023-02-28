國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 副刊版 2023/02/28 分享： 分享： 飛機餐都未必一定食之無味，國泰航空與本地米芝蓮星級食府都爹利會館合作，設計出多款「港式滋味」飛機餐，供應商務艙及頭等艙乘客。主打粵菜的都爹利會館，於香港國際機場亦設有分店，今次更將美食延伸至飛機之上， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 2023/02/23 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 2023/02/22 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 2023/02/20 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 2023/02/18 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 2023/02/16 搭華航比卡超客機去台北 全機Pokémon打卡位 美食 米芝蓮 國泰航空