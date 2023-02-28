國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐

飛機餐都未必一定食之無味，國泰航空與本地米芝蓮星級食府都爹利會館合作，設計出多款「港式滋味」飛機餐，供應商務艙及頭等艙乘客。主打粵菜的都爹利會館，於香港國際機場亦設有分店，今次更將美食延伸至飛機之上，

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