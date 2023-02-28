哥哥張國榮逝世二十周年，其生前好友兼經理人陳淑芬，除了牽頭組織了「哥迷芬享友營飯」的善心活動、將在四月一日於紅館舉行《繼續寵愛．二十年．音樂會》外，她亦聯同著名電影美術指導張叔平、知名攝影師夏永康，一同以客席策展人身份，協助沙田文化博物館舉辦《繼續寵愛．張國榮紀念展》，希望在二十周年這個特別日子，與眾同念張國榮。

我問陳淑芬，這次紀念展跟以往的，有甚麼特別之處呢？她透露：一、首先是，展出的除了張國榮的相片、唱片及影視項目外，還有哥哥摯友唐鶴德，借出的很多哥哥從未公開過的私人珍藏物品，例如：衣服、經典舞台服飾和獎項。二、畢竟有些衣服已有逾二十年歴史，例如他那襲硯殼裙的質料已出現問題，但沙田文化博物館負責修復工作的單位很有心，把哥哥的每一件衣服都修復得很仔細，為的是希望在香港市民心目中，留住哥哥最有風采的回憶。三、為了讓多一些香港市民可以參觀和懷念哥哥，是次展覽活動的展出時間，會比以往長（三月二十九日至十月九日，跨越哥哥九月的生忌後才結束）。四、展覽亦會回顧哥哥在音樂、電影等方面的傑出成就，及其對流行文化的影響。五、是次紀念展會在文化博物館一個新的區域進行，所以是由零開始搭起，成個展場是由張叔平一手負責設計，相信已是場內富設計品味和藝術氣息的保證。

二十年過去，哥哥獨特的唱歌風格、台上的閃耀風采，以及電影裏的揮灑自如，仍深深刻印在許多香港人的心中，誰能代替，而我更喜歡他的真摯和善良。二○○三年後，我們失去了很多，時光縱然不能倒流，但有些人與事，總會在我們心中有一個位置。喜愛哥哥的人，會在《繼續寵愛．張國榮紀念展》裏面，重見銀河星星、重見星河燦爛，會懷念他在我們心中照耀過。