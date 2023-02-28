全球化變「半球化」 華須亮鮮明旗幟

當今的世界秩序，主要產生於上世紀的二戰結束。在二戰末期，美英蘇三國領袖在蘇聯的度假勝地、黑海邊的雅爾塔，召開了著名的雅爾塔會議（Yalta Conference），確定了徹底打敗德意日法西斯的戰略，基本確定了戰後各方的勢力範圍，為二戰後的世界秩序奠定了基礎。

二戰後的世界秩序，雖然在相當長一段時間存在以美蘇為首的東西方冷戰，存在以北大西洋公約組織（NATO）為核心的西方陣營和以華沙條約組織（Warsaw Treaty Organization）為核心的東方陣營，但大體而言，在全世界範圍內，美國為首的西方集團相對蘇聯為首的東方集團，在各方面佔有一定的優勢，是國際秩序的主導者。

美獨大建全球秩序 黨同伐異

特別是在1991年底，以蘇聯解體為標誌，美國領導的西方集團在冷戰中取得完勝，蘇聯領導的東方集團瓦解，世界也從美蘇兩極格局，進入了美國一家獨大的新局面。

大致而言，美國領導世界主要是通過幾個工具進行。政治上，主要是通過聯合國（United Nations）及其相應的一系列規則、協定，美國通過影響甚至操縱聯合國通過各種決議，以控制及影響其他國家和世界；金融上，主要是通過布雷頓森林會議建立的以美元為中心的國際金融體系（Bretton Woods system），輔以世界銀行（WB）、國際貨幣基金組織（IMF）等一系列組織和相應的規則、制度，基本控制了全球金融的核心，雖然美國在1971年拋棄了布雷頓森林會議確定的美元與黃金之固定匯率制度，拒絕履行外國政府或中央銀行可用美元向美國兌換黃金的義務，一度令美元受到打擊，但旋即通過將石油與美元掛鈎，恢復了美元的全球貨幣地位；貿易上，主要是通過布雷頓森林會議框架下建立的關稅暨貿易總協定（GATT），這個協定的75個簽約國與歐洲共同體（European Community），在1995年共同創立了世界貿易組織（WTO），統一協調、規範全球貿易；軍事上，主要是通過北大西洋公約組織（NATO）這個美國領導的軍事聯盟，在全球黨同伐異，打擊敢於不聽美國指揮的國家。

隨着近年中國崛起和美國實力下降，美國對這個自己一手建立的全球體系之掌控力逐漸不足。聯合國方面，由於安理會5大常任理事國裏，美國與中俄意見的分歧日見明顯，美國已經愈來愈難以隨心所欲按自己的想法通過決議；金融方面，美國濫用美元的全球霸權地位，動輒制裁、打壓其他國家，致使相當多國家對美元的信心下降，美元地位逐漸衰落；貿易方面，美國不尊重世貿組織，從自身利益出發，濫用國內法，用各種名義打擊被認為損害其利益、威脅其霸權的國家，例如濫用國安概念，捕風捉影制裁中國高科技企業，拒不執行世貿組織裁決等，導致對世貿組織的影響力下降；軍事方面，雖然美國的軍力仍然強大，但美國只考慮自身利益的行為，例如在俄烏衝突中，不考慮歐洲利益，逼迫歐洲放棄俄羅斯平價能源、改用美國高價能源等，必然造成盟友的離心離德，損害北約（NATO）的團結。

面對美國在全球體系影響力下降的局面，美國由前總統特朗普政府開始，不斷採取「退群」的辦法，退出認為不能滿足其訴求、對其有限制的組織，例如退出巴黎協定（Paris Agreement）、退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）等；到了現任拜登政府，美國又轉而熱衷於拉幫結派，組織盟友圍堵中國，例如美日印澳四邊安全對話（QUAD）、澳英美三邊安全協議（AUKUS）等。

近年影響力跌 「退群」搞小圈子

從美國的行為看，美國似乎正有意識地推動世界走向分裂，從過去的全球化退向「半球化」，簡單說就是美國脫離或盡量癱瘓無法控制的全球組織，哪怕這些組織過去是由美國牽頭建立的，轉而建立更能服務其利益的小團體、新組織。

美國近年努力推動產業鏈離開中國、回流美國，就是典型的反全球化行為。在經濟全球化期間，跨國公司在全球尋找最有效率的生產地，造成了產業鏈向中國集中的現象，現時美國出於一己之私，為了打擊中國的發展，寧肯承受更高的成本，也要推動產業鏈離開中國；寧肯失去高科技的市場，也要打擊中國高科技企業。其背後的邏輯就是，只要美國認為「半球化」、搞小圈子有助於維護其全球霸權，美國就會毫不猶豫地拋棄團結、製造分裂。

美國近來不斷地給俄烏衝突運送武器、添加燃料，同樣是基於上述的邏輯，俄烏之戰雖然造成了大量的民眾流離失所、生靈塗炭，但是有助於打擊俄羅斯，也有助於削弱歐盟，將歐洲的資金和產業趕向美國，美國還可以向歐洲高價售賣天然氣牟利；戰爭對其他國家不利對美國則短期有利，所以盡管不斷有反戰、反對美國繼續軍援烏克蘭的聲音，但美國仍然我行我素。

對美國來說，一方面要盡全力維護其全球霸權，另一方面美國現在的實力又不足以掌控全球；兩方面平衡的結果，搞自己能控制的小圈子、「半球化」就成為美國的必然選擇。

京為正義發聲 推人類命運共同體

面對美國這種不願承擔應盡的領導責任，為了一己私利破壞現有秩序、拉幫結派，給全世界帶來不安定的行為，中國可能需要改變過去習慣的低調做法，旗幟鮮明地說出自己的意見，讓世界知道中國的立場、中國的建議。

中國不光要反對美國的錯誤做法，更重要的是，中國要給出自己的方案，讓世界有個更好的選擇。

2月24日，中國外交部發表了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，旗幟鮮明地提出了俄烏衝突的中國方案，就是要停火止戰、啟動和談，這個方案與美西方堅持要打敗俄羅斯的方案大相徑庭，給早日結束戰爭、減少人民傷亡、恢復經濟、恢復秩序提供了另一種更現實的可能。

美國如日中天的時候，推動世界走向全球化是為了其自身的利益；現在美國實力下降了，搞「退群」、產業鏈重組、「半球化」，同樣是為了美國的利益。

然而，但世界是世界人民的，不能只為美國一家的利益服務，世界應該有個公正的秩序，讓大家都得到發展。中國的經濟規模已經是全球第二位，也應該擔起自身的責任，為所有追求平等正義的國家發聲，推動世界形成一個大家共同和睦發展的「人類命運共同體」，為共建人類的美好未來作出貢獻。

▲ 隨着近年中國崛起和美國實力下降，美國對自己一手建立的全球體系之掌控力逐漸不足。（路透社資料圖片）