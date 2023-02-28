企業採用AI服務 優勢風險並存

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近期在全世界引起了極大關注，全球用戶數量在短短的64天內，突破了1億大關，成為史上「上客」速度最快的消費級應用程式。GPT全寫是Generative Pre-trained Transformer，所謂「Transformer」其實是Google在2017年發表的開源底層技術，ChatGPT的開發公司OpenAI在這技術上面，進一步發展出GPT-3這個人工神經網絡，不但可以聊天和對答解惑，也可以寫程式、論文、劇本、詩歌等，配合第三方程式更可生成圖像，已具備「通用人工智慧」（artificial general intelligence）的雛形。

ChatGPT使用了自然語言處理（natural language processing）和深度學習（deep learning）技術構建，透過學習大量文本資料，建立了一個深度神經網絡，能夠根據用戶的輸入和上下文生成文本。此外，它也使用了一些預先訓練的模型如GPT-3，以提高學習能力，透過不斷學習和改良，它能夠生成更準確和自然的回答。

ChatGPT崛起 如何規管惹關注

這項技術有望改變我們現在的生活模式，使很多工作變得容易，也有可能取代很多工種，例如內容創作、市場分析、法律文書、教育、財務、會計、客戶服務等行業；企業生態也肯定會有重大的改變，上月Amazon、Microsoft和Google分別宣布裁減1.8萬、1萬及1.2萬名員工，筆者相信這些企業今後都會專注發展AI業務。

ChatGPT的快速崛起，也引起了美國立法機關的關注，如何規管這項新科技，成為立法機關的最新課題。有業界人士擔心，ChatGPT有機會提供錯誤的資料或偏向性的意見，從而對用戶及社會造成重大影響；有學者也批評，這種科技是鼓勵學生公然抄襲、阻礙積極學習的「機器」，甚至是令全球人類低智化的不良工具。

雖然AI沒有實體，日後卻大有可能透過對答，影響用戶的認知或行為，將影響伸延到現實世界，故業界和學術界的憂慮並非空穴來風。

先進技術個人化 科企首要挑戰

然而，筆者認為，有一個更為迫切的問題需要立即解決。使用ChatGPT的用戶通常會發現，它對不同使用者均提供十分類近的答案，因此筆者認為，把這種先進技術個人化，將成為科技公司的首要挑戰。

企業往往希望在熱潮退卻、或新競爭者出現之前，在市場上站穩腳，然而將用戶使用經驗個人化，需要收集和分析大量用戶數據，因此用戶在使用這些AI服務時，便需要謹慎，例如處理複雜工作時，用戶需要提供更詳細和具體的要求，才能得到理想的結果。

公司免洩露資料 宜制定守制

而且，隨着時間的推移，用戶輸入的數據將會累積，無論是用字、語氣或內容等，都會被記入大數據中，並為AI所用，將來的用途或會對個人造成長遠影響，值得深思。

在企業層面，公司亦需要更加謹慎，如果公司員工因工作關係，將公司數據上傳到AI，這些數據可能成為大數據的一部分，變相洩露公司資料，造成不堪設想的影響。因此，筆者建議企業應開始制定在工作中使用AI服務的守則，讓員工使用新技術時有所依據。

不瞞大家說，筆者也是利用ChatGPT為這篇文章作修補校正，確實方便。

▲ 近日ChatGPT快速崛起，惟有學者批評，該AI聊天機械人是令全球人類低智化的不良工具。（路透社資料圖片）