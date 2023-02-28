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NOVO LAND累推352伙 日內公布安排

地產版 2023/02/28

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兩大新盤爆搶客戰，本周將對壘。其中屯門NOVO LAND第2B期累推352伙，日內公布銷售安排，擬本周末展開首輪銷售；藍田KOKO ROSSO明日（3月1日）次輪推售160伙，暫累收逾5,500票，超

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銷售 銷售安排 NOVO LAND KOKO ROSSO NOVO LAND 2B期 一手市場 新鴻基地產（00016） 九龍建業（00034） 財政預算案 印花稅

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