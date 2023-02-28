NOVO LAND累推352伙 日內公布安排 地產版 2023/02/28 分享： 分享： 兩大新盤爆搶客戰，本周將對壘。其中屯門NOVO LAND第2B期累推352伙，日內公布銷售安排，擬本周末展開首輪銷售；藍田KOKO ROSSO明日（3月1日）次輪推售160伙，暫累收逾5,500票，超 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 6新盤3月掀搶客戰 聚焦細價盤 今日 6新盤3月掀搶客戰 聚焦細價盤 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 今日 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 你可能感興趣 6新盤3月掀搶客戰 聚焦細價盤 今日 01:00 6新盤3月掀搶客戰 聚焦細價盤 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 今日 01:00 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 銷售 銷售安排 NOVO LAND KOKO ROSSO NOVO LAND 2B期 一手市場 新鴻基地產（00016） 九龍建業（00034） 財政預算案 印花稅