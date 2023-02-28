6新盤3月掀搶客戰 聚焦細價盤 受惠調整印花稅 全數主打2房內共3671伙 地產版 2023/02/28 分享： 分享： 政府調整首置印花稅，細價新盤即爆發推售潮。6個全新盤預計下月登場推售，涉共3,671伙，按月增8.4倍，全數主打2房或以下單位，當中5盤更集中細銀碼供應，佔2,654伙或逾7成，勢掀上車購買力搶奪戰。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 今日 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 NOVO LAND累推352伙 日內公布安排 今日 NOVO LAND累推352伙 日內公布安排 你可能感興趣 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 今日 01:00 21 BORRETT ROAD四房1.45億售 呎價6.7萬 NOVO LAND累推352伙 日內公布安排 今日 01:00 NOVO LAND累推352伙 日內公布安排 銷售 發展商 屯門 銷售安排 NOVO LAND 飛揚 Bal Residence 啟德海灣 雨後 弦岸