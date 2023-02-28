政府調整首置印花稅，細價新盤即爆發推售潮。6個全新盤預計下月登場推售，涉共3,671伙，按月增8.4倍，全數主打2房或以下單位，當中5盤更集中細銀碼供應，佔2,654伙或逾7成，勢掀上車購買力搶奪戰。

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