  • 15°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 02:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

質疑英新網安法 Signal保私隱或撤離

行政人員版 2023/02/28

分享：

分享：

由美國非牟利組織成立的通訊應用程式Signal，一向以高私隱度作賣點，2021年初在香港也曾掀起轉會到Signal的社交移民潮。惟近日英國擬推出新網絡安全法，被質疑有私隱問題，Signal稱，若法案影

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因
2023/02/27
fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因
Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表
2023/02/27
Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表
平治夥Google 提供全新數據導航
2023/02/24
平治夥Google 提供全新數據導航
Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起
2023/02/24
Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起
過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障
2023/02/22
過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障
英國 科技行業 科技硬件 科技軟件 Signal 手機Apps 服務 移民

上一篇文章

科學園次階段擴展 聚焦生物科技
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？