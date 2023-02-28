質疑英新網安法 Signal保私隱或撤離 行政人員版 2023/02/28 分享： 分享： 由美國非牟利組織成立的通訊應用程式Signal，一向以高私隱度作賣點，2021年初在香港也曾掀起轉會到Signal的社交移民潮。惟近日英國擬推出新網絡安全法，被質疑有私隱問題，Signal稱，若法案影 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 2023/02/27 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 2023/02/27 Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 平治夥Google 提供全新數據導航 2023/02/24 平治夥Google 提供全新數據導航 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 2023/02/24 Nokia新手機板腦 即日開賣1298元起 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 2023/02/22 過濾垃圾郵件失靈 Outlook已解決故障 英國 科技行業 科技硬件 科技軟件 Signal 手機Apps 服務 移民