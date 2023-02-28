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煤氣公司160周年旗艦店 設現代餐廳 法國專業文憑教室

行政人員版 04:00 2023/02/28

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唔經唔覺，煤氣公司發展至今已服務港人160年，業務愈來愈多元化，不斷為客戶帶來星級服務與體驗。黛安知道，早前煤氣公司更喺銅鑼灣開設品牌160周年旗艦店，除咗與名廚Stanley Wong合作開設現代餐廳CulinArt 1862，更開設煤氣烹飪中心專為法國Disciples Escoffier專業文憑而設嘅全新教室，仲有售賣優質爐具、廚具及頂級廚櫃嘅零售客戶中心。

煤氣公司仲特別邀請到畢業於「法國Disciples Escoffier專業文憑」嘅星級學員梁詠琪Gigi到場，與Stanley Wong合作即場製作甜品畫，更從旁協助課程導師Chef Maxime示範製作巨型甜點㖭。

香港中華煤氣常務董事黃維義當日都有同大家分享，佢話煤氣公司由當年經營街燈照明服務，發展到今日多元化嘅龐大業務，有賴團隊嘅努力，未來除咗會積極支持可持續發展，更會勇於創新，不斷為大家帶來全方位嘅服務與體驗，「由提供優質爐具、廚具和頂級廚櫃等提升居家煮食體驗、以至由煤氣烹飪中心引進法國Disciples Escoffier專業文憑，甚至最新開嘅CulinArt 1862餐廳，不斷為大家帶來驚喜。」

公關姊妹話，為慶祝旗艦店開幕，現凡於旗艦店報讀指定烹飪課程即可獲$160優惠券，優惠期至3月31日。

本文轉載自《晴報

專為法國Disciples Escoffier專業文憑而設嘅全新教室

CulinArt 1862餐廳

星級學員梁詠琪（左）、Chef Maxim（右）

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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