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「愛·女孩」慈善跑4月舉行 籌款支持反童婚

行政人員版 04:00 2023/02/28

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因疫情闊別數年，國際培幼會與Cosmopolitan合辦嘅的「『愛·女孩』起跑！」慈善跑，將再度以實體形式舉行。今年慈善跑將於復活節假期4月7日（星期五）於香港科學園舉行，籌得善款將用作支持國際培幼會喺孟加拉嘅反童婚項目。參加者只要完成10.11km或3km路程，便等於拯救咗1名面臨童婚風險嘅孟加拉女孩，為佢提供5個月獎學金以延續學業，擺脫童婚厄運。

黛安知道，培幼會從2017年起已舉辦呢個慈善跑，目的係爭取及推動女童權益，幫助發展中國家嘅女孩免受歧視、不平等及粗暴對待。今年「『愛·女孩』起跑！」踏入第6屆，將以「邁步拯救童婚女孩」為主題，目標係招募1,500名參加者，為培幼會喺孟加拉嘅反童婚項目籌集善款。

慈善跑設唔同賽事組別，公開組為10.11公里及3公里賽，設獎杯及豐富獎項；親子組為1公里輕鬆跑，不設排名，家長可帶埋子女共襄善舉。活動除咗歡迎個人作賽，女士更可約埋閨密組隊，姊妹淘一起參賽；另外，今年活動更首度開放畀男士報名，不分性別為女童權益起跑。活動及報名詳情可【按此】瀏覽相關資訊。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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