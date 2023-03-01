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眩不等於暈

副刊版 2023/03/01

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暈眩常被合併來形容視物昏花、頭暈不適，但暈與眩實際為兩種不同症狀，要小心不能混為一談。暈具體狀況應為眼前一黑，這常因站坐立姿勢迅速改變誘發，身體疾病如低高血壓、貧血，或心臟心血管疾病導致腦供血不足致病，嚴重者更會失去知覺昏厥暈倒。眩症狀自覺如置身舟船內於巨浪翻騰中，天旋地轉，開眼症狀加劇，顛簸狼狽。眩為中樞神經系統或內耳多種疾病的共同症狀，後者包括耳水不平衡、耳石移位或前庭神經炎等。究竟這又可如何鑑別病源？

中樞性眩暈由小腦延腦等缺血，或顱內腫瘤所致。相對應對內耳前庭引致的周圍性眩暈，中樞性病源可伴頭面耳神經症狀，例如面感覺異常、舌咽偏歪等，或由於波及小腦，患者更出現手眼協調或體感障礙，例如步行腳踏棉花感，步態不穩。此外，中樞性眩暈並不具聽力障礙耳聾或耳鳴感。

至於周圍性病因，往昔對天旋地轉目眩症狀，大多只歸因耳水不平衡。而耳水是指耳內負責感覺頭位置及動作的感覺器官，而每當點頭或旋轉時，耳水的物理慣性會刺激到內耳感覺細胞，產生頭動作感覺。而耳水不平衡，是因內耳前庭積水，令感覺細胞產生與對側內耳及身體其他平衡感覺不一致，所以大腦誤認為身體失衡，產生眩感覺。耳水不平衡的眩常維持數小時至數天，並由於前庭功能失常，會伴有耳鳴及聽力下降情況。

耳石移位，即良性陣發性姿勢性眩暈（BPPV），為眩症常見病因。耳石本為耳內感應器官組成部分，但由於跌仆、頭部碰撞意外等，耳石脫出並游離於內耳半規管內。若隨頭部動作，耳石隨之進一步滾動游離，刺激動作感應細胞，大腦誤為頭部旋轉，指令眼球轉動，結果病患眼部不停晃動，猶如地轉天旋，亦只好閉合逃避。耳石移位多表現在平臥床時轉頭誘發，症狀多維持數分鐘較短時間，及不伴耳鳴耳聾症狀。

至於前庭神經炎，患者陳述近日病史曾有感冒上呼吸感染，炎症影響前庭神經器官。由於不涉及聽覺細胞部分，故此以眩為主症狀，沒有耳鳴或聽力改變。惟因為內耳神經感染，康復需時，眩故此維持三數星期，康復後不具反覆發作傾向。

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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