人要活得有尊嚴才能優雅地老去。人生下半場，兩大項目是儲備健康資本和退休資本，缺一都難以活得有尊嚴。我的人生上半場，一早就聚焦在要把人生下半場活得快活、自在和有尊嚴，目標極清晰，故首重財務管理。套用李嘉誠的話：「有錢你唔係一定快樂，唔係百分之一百，但世界好多事無錢你做唔到」-包括有尊嚴地過自己想過的人生。何謂有尊嚴？不用看人面色受無謂氣、不用捉襟見肘……故早已立志管好兩大資本。

退休應一早籌謀和計劃，因為儲備足夠的財務資本，是需要時間鋪排的，每位中年朋友愈早有Financial Literacy（財務素養）和Financial Planning（財務計劃），愈大機會能快活退休。近排讀到羅國森的著作《理想‧退優》，是一本非常務實的財務好書。開卷即指導人先由理想的退休生活方式着手考慮-究竟自己願景一個基本、簡約、舒適，還是豐盛的退休生活呢？有了這個願景，下一步就可以預計退休後的大概預算開支了。

這是一本為香港人而寫的退休計劃書，在香港，一個很實際的問題：那個「聊勝於無」的強積金供款，根本不夠養老，所以港人要預早計劃如何儲備額外退休金，若退休（或被提前退休）後，長期食老本，那不是一個理想退休的情況，更別低估通脹、醫療費用的開支，而有些人，退休前還沒有自己的物業，要用老本交租（很多業主不想租給老人家）；這一連串的實際問題，若要到退休才去考慮，為時已晚。羅氏在書中提供了幾個具體的「食息又食本」和「食息唔食本」方案，非常務實，亦在退休生活的細節位提供意見，如手持物業和保單，如何做逆按揭？沒有物業卻要退休，又可如何做？增長股和收息股有哪些佳選？哪些股票已不是優質收息股？臨近退休是否應買醫保等，俱逐一詳解。

尊嚴不僅是財務自由，但沒有財務自由的人生下半場，很難過得有尊嚴；能夠退優，才能活優、好休。