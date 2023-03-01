大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 副刊版 2023/03/01 分享： 分享： 位於大阪的日本環球影城，早前舉辦特別活動「STAND BY ME哆啦A夢2」XR Ride，遊客可以進入電影哆啦A夢的世界、有如和哆啦A夢一起進行大冒險的感覺，大獲好評。而當地3月3日會上映新作《電影 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 2023/02/28 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 2023/02/23 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 2023/02/22 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 2023/02/20 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 2023/02/18 木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達 日本 餐廳 美食 遊戲 大阪 環球影城 多啦A夢