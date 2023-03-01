大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺

位於大阪的日本環球影城，早前舉辦特別活動「STAND BY ME哆啦A夢2」XR Ride，遊客可以進入電影哆啦A夢的世界、有如和哆啦A夢一起進行大冒險的感覺，大獲好評。而當地3月3日會上映新作《電影

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